Ровно 20 лет назад - 10 декабря 2001 года - на экраны вышла первая лента трилогии "Властелин колец". Хороший повод устроить киномарафон и вспомнить некоторые факты о съемках ленты.
- Первыми права на экранизацию еще в 1969 году купили участники The Beatles, которые хотели сыграть в фильме главные роли, а в режиссерское кресло планировали пригласить Стэнли Кубрика. Тот отказался - и проект не состоялся.
- Исполнитель роли Сарумана Белого Кристофер Ли (скончался 7 июня 2015 года в возрасте 93 лет) был единственным из актеров, кто лично знал Толкина. К слову, изначально его рассматривали на роль Гэндальфа.
- В книге на прощальной вечеринке Бильбо веселятся 144 гостя, в фильме в этой сцене задействовано лишь 100 статистов.
- Во время съемок ленты было сделано 19 тысяч костюмов, 500 луков, 10 тысяч стрел и 48 тысяч элементов экипировки.
- Волосы для для париков закупали в основном в России.
- Роль гнома Гимли, который даже не мог самостоятельно оседлать лошадь, исполнил актер Джон Рис-Дэвис, чей рост составляет 185 сантиметров - он был заметно выше, чем большинство участников съемок.
- Чтобы научиться владеть мечом и стрелять из лука актеры прошли многочасовые тренировки.
- Кинотрилогия "Властелин колец" может похвастать внушительным числом премий - 17 "Оскаров" и 475 других наград, а общее число номинаций на разные премии превышает 800.
- Сын Толкина назвал экранизацию ужасной, обвинив создателей, что они переврали все философские идеи, заложенные в книги его отцом.
- Актер Вигго Мортенсен (Арагорн) так погрузился в роль, что на съемках сломал себе несколько пальцев на ноге и выбил зуб, а за пределами съемочной площадки откликался на имя своего персонажа.
- Его коллега Шон Бин (Боромир и тот самый актер, чьи персонажи часто не доживают даже до середины фильмов) с детства страдает аэрофобией, поэтому постоянно задерживал съемочную группу - он добирался до места съемок пешком, пока остальные использовали вертолет.
- Иэн МакКеллен (Гэндальф) после окончания съемок забрал костюм и оружие своего персонажа, чтобы выставить их в пабе The Grapes, совладельцем которого он является. Сейчас там есть уголок со статуей волшебника.
- Питер Джексон не только снял ленту, но и появился во всех трех частях в эпизодических ролях.
- Деревня хоббитов в Шире была построена примерно за год до начала съемок, чтобы она могла немного "состариться".
- Части книги с участием Тома Бомбадила не вошли в экранизацию (из-за этого Джексона часто упрекают поклонники Толкина) по довольно банальной причине - у Питера Джексона просто не хватило на них времени.
- Орландо Блума утвердили на роль Леголаса буквально через несколько дней после окончания им актерской школы. Сам он изначально собирался сыграть Фарамира.
- Режиссерская версия кинотрилогии заметно отличается от прокатной - ее хронометраж в полтора раза превышает версию для кинотеатров.
- Для создания крика назгула были совмещены визг свиньи, крик лошади и… хрип простуженного горла Фрэн Уолш.
- Для завтрака съемочной группы ежедневно уходило около полутора тысяч яиц.
- Ума Турман получила предложение сыграть в ленте (в СМИ были версии о ролях Арвен и Эовин - их сыграли Лив Тайлер и Миранда Отто) и позднее в интервью Стивену Колберу назвала свой отказ худшим решением в жизни. Но на тот момент она была беременна вторым ребенком, а старшая дочь была слишком мала, чтобы актриса могла уехать на несколько месяцев на другой конец Земли.
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