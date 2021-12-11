20 лет спустя. 20 фактов о "Властелине колец" в годовщину премьеры

SHOWTIME!

„Karaliaus sugrįžimas“ Foto: Filmo kūrėjų plakatas

Культовый литературный труд Дж. Р. Р. Толкина долго отпугивал кинематографистов масштабностью подробно проработанного целого мира. Анимационные ленты снимали еще в 1970-х, но за игровой полный метр браться никто не решался, пока за дело не взялись отчаянные новозеландцы - режиссер Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш, сценарист и продюсер, которые осмелились перенести на экран волшебный мир Средиземья.

Ровно 20 лет назад - 10 декабря 2001 года - на экраны вышла первая лента трилогии "Властелин колец". Хороший повод устроить киномарафон и вспомнить некоторые факты о съемках ленты. Первыми права на экранизацию еще в 1969 году купили участники The Beatles, которые хотели сыграть в фильме главные роли, а в режиссерское кресло планировали пригласить Стэнли Кубрика. Тот отказался - и проект не состоялся.

Исполнитель роли Сарумана Белого Кристофер Ли (скончался 7 июня 2015 года в возрасте 93 лет) был единственным из актеров, кто лично знал Толкина. К слову, изначально его рассматривали на роль Гэндальфа.



В книге на прощальной вечеринке Бильбо веселятся 144 гостя, в фильме в этой сцене задействовано лишь 100 статистов.

Во время съемок ленты было сделано 19 тысяч костюмов, 500 луков, 10 тысяч стрел и 48 тысяч элементов экипировки.



Волосы для для париков закупали в основном в России.

Роль гнома Гимли, который даже не мог самостоятельно оседлать лошадь, исполнил актер Джон Рис-Дэвис, чей рост составляет 185 сантиметров - он был заметно выше, чем большинство участников съемок.

Чтобы научиться владеть мечом и стрелять из лука актеры прошли многочасовые тренировки.

Кинотрилогия "Властелин колец" может похвастать внушительным числом премий - 17 "Оскаров" и 475 других наград, а общее число номинаций на разные премии превышает 800.

Сын Толкина назвал экранизацию ужасной, обвинив создателей, что они переврали все философские идеи, заложенные в книги его отцом. Актер Вигго Мортенсен (Арагорн) так погрузился в роль, что на съемках сломал себе несколько пальцев на ноге и выбил зуб, а за пределами съемочной площадки откликался на имя своего персонажа. Его коллега Шон Бин (Боромир и тот самый актер, чьи персонажи часто не доживают даже до середины фильмов) с детства страдает аэрофобией, поэтому постоянно задерживал съемочную группу - он добирался до места съемок пешком, пока остальные использовали вертолет.

Иэн МакКеллен (Гэндальф) после окончания съемок забрал костюм и оружие своего персонажа, чтобы выставить их в пабе The Grapes, совладельцем которого он является. Сейчас там есть уголок со статуей волшебника.



Питер Джексон не только снял ленту, но и появился во всех трех частях в эпизодических ролях.

Деревня хоббитов в Шире была построена примерно за год до начала съемок, чтобы она могла немного "состариться".



Части книги с участием Тома Бомбадила не вошли в экранизацию (из-за этого Джексона часто упрекают поклонники Толкина) по довольно банальной причине - у Питера Джексона просто не хватило на них времени.

Орландо Блума утвердили на роль Леголаса буквально через несколько дней после окончания им актерской школы. Сам он изначально собирался сыграть Фарамира.

Режиссерская версия кинотрилогии заметно отличается от прокатной - ее хронометраж в полтора раза превышает версию для кинотеатров.

Для создания крика назгула были совмещены визг свиньи, крик лошади и… хрип простуженного горла Фрэн Уолш.



Для завтрака съемочной группы ежедневно уходило около полутора тысяч яиц.

Ума Турман получила предложение сыграть в ленте (в СМИ были версии о ролях Арвен и Эовин - их сыграли Лив Тайлер и Миранда Отто) и позднее в интервью Стивену Колберу назвала свой отказ худшим решением в жизни. Но на тот момент она была беременна вторым ребенком, а старшая дочь была слишком мала, чтобы актриса могла уехать на несколько месяцев на другой конец Земли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!