Певец Шура сознался в своей алкогольной зависимости

Певец Шура в свое время был одним из самых эксцентричных российских исполнителей. На его счету немало хитовых песен и ряд престижных наград. Однако серьезные проблемы со здоровьем вынудили его на несколько лет уйти из шоу-бизнеса. После возвращения оказалось, что он сумел побороть онкологию и наркозависимость. Однако спустя много лет после этого Шура снова всех удивил признанием, что у него была еще и алкогольная зависимость.

В начале декабря певец стал гостем шоу «Звезды сошлись», где рассказал, что раньше серьезно злоупотреблял алкоголем. На это признание его сподвигла трагедия, случившаяся с Мариной Хлебниковой, которая пострадала в результате пожара в собственной квартире.

Шура подтвердил, что у певицы была алкозависимость. По словам артиста, пару лет назад ему показывали фото Марины, которое шокировало Шуру. Он увидел, что она страдает от той же зависимости, что и он когда-то, и подумал для себя, что коллегу по цеху надо спасать.

Предполагается, что Хлебникова пострадала при пожаре в квартире из-за того, что заснула с непотушенной сигаретой. По слухам, певица не среагировала на происходящее, поскольку злоупотребляла алкоголем. Недавно стало известно, что у Хлебниковой из-за сильных ожогов глаз началось заражение лица.

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