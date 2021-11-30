Ложь: за распространением пандемии коронавируса стоят сатанисты

Католический священник Генрик Наумович, материал которого опубликовал и распространил портал l24.lt, считает, что за распространением пандемии стоят сатанисты, которые таким образом стремятся нанести удар по позициям католической Польши. Он также озвучил ряд конспирологических теорий. Мы внимательно ознакомились с доводами господина Наумовича и выяснили, что они основываются на ложной информации, поэтому сам текст является попыткой манипуляции.

Тезисы текста:

Коронавирус – это сатана. Поскольку термин "пандемия" созвучен термину пандемониум, который означает "все демоны", то на самом деле мы наблюдаем демонический разгул. ЛГБТ+ -это война с традиционной моделью семьи. Клаус Шваб, глава международного экономического форума в Давосе, и международные элиты стремятся организовать большую перезагрузку общества и прийти к созданию международной тирании. В дальнейшем священник ссылается на слова Владимира Зеленко, врача из США, который считает, что при помощи вакцин от коронавируса мультимиллиардеры намереваются уничтожить огромное количество людей. В последней части своего опуса священник утверждает, что нельзя не заметить связи пандемии с происками сатанистов, а сама пандемия — это наступление диавола против католической церкви и Польши.

Ложь: за распространением пандемии коронавируса стоят сатанисты Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Хотя идея объявить вирус COVID-19 Сатаной довольно забавная, потому что в таком случае вирус можно было бы изгнать при помощи святой воды, на самом деле это не так, а вирус продолжает уносить и жизни священников. Так, например, в России, согласно данными Российской Православной Церкви, скончалось около 200 священников и клириков.

Термин пандемия действительно созвучен термину пандемониум, однако,основываясь на созвучности слов и терминов, нельзя делать вывод о том, что эти слова означают одно и тоже.

ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения гомосексуалов, бисексуалов и трансгендерных людей. Термин используется с 1990-х годов. Аббревиатура была принята как самоназвание людей, объединяющихся на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. То, что в большинстве развитых стран представители ЛГБТ-сообщества получили равные права с людьми традиционной ориентации, является свидетельством развития и толерантности общества, а не войну, которые неведомые силы объявили “традиционным” семьям. Напомним, что традиционные семьи, к сожалению, и сами без придуманных врагов неплохо справляются с саморазрушением. Так, например, согласно статистическим данным, в 2019 году в Литве бракосочеталось 19,5 тыс. пар, развелось – 8,7 тыс.

Вера в то, что Клаус Шваб, Билл Гейтс, Рокфеллеры и Ротшильды мечтают о том, чтобы поработить человечество, уничтожить его либо захватить власть над всем живы - это конспирологическая теория, которая не имеет под собой никаких доказательств. Об этой теории неоднократно писали и мы, и наши коллеги из зарубежных изданий. В свете того, что данные теории распространяет католический священник, нам бы хотелось напомнить, что деятельность самой церкви от ее начала и до нынешнего момента сопровождают разнообразные конспирологические теории.

Профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель форума в Давосе, действительно написал книгу “Четвертая промышленная революция”, в которой анализирует вызовы, с которыми придется столкнуться человечеству в ближайшем будущем. Здесь нам хотелось бы отметить, что профессор Клаус Шваб является одним из многих политиков, ученых и экономистов, которые в своих книгах пытаются предвидеть будущее, что никоим образом не свидетельствует о том, что все эти многочисленные книги являются инструкцией, согласно которой (существование не доказано) кто-то намеревается перестроить мир и при этом уничтожить часть человечества.

Владимир Зеленко, врач из США, действительно существует, однако полагаться на его слова о том, что мультимиллиардеры при помощи вакцин от коронавируса намереваются уничтожить огромное количество людей это, по мнению редакции, практически то же самое, что положить ладонь в пасть крокодилу. Проблема заключается в том, что Зеленко манипулирует и передергивает факты не хуже, чем первосвященник Каиафа, когда решалась судьба Христа. Личность самого Владимира Зеленко является довольно противоречивой, а его заявления об эффективности протокола лечения COVID-19 кажутся очень и очень преувеличенными. Так врач в результате своих заявлений в атмосфере скандала был вынужден покинуть еврейскую общину, в которой исполнял обязанности доктора. Наши коллеги из издания Snopes отмечают: “утверждения Зеленко (о протоколе лечения) основаны исключительно на том, чтобы ему поверили на слово: он не опубликовал никаких данных, не описал дизайн исследования и не сообщил об анализе”.

К сожалению, нам не удалось выяснить, велел ли Сатана своим последователям организовать пандемию коронавируса, поэтому вашему вниманию мы предлагаем версию происхождения пандемии от спецслужб США. С полным отчетом американских спецслужб можно ознакомиться здесь. Вкратце: разведывательные службы США заявили, что, вероятно, никогда не смогут установить первопричину появления коронавируса, вызывающего Covid-19, однако продолжают придерживаться мнения, что он не был специально создан в качестве биологического оружия.

Напоминаем, что пандемия коронавируса затронула не только католические страны, но и страны, в которых распространены православие, индуизм, синтоизм, буддизм, ислам и многие другие религии. С новейшими данными по распространению коронавируса можно ознакомиться здесь. Поэтому утверждать, что от пандемии страдают только католические страны либо католическая Церковь, по нашему мнению, довольно безответственно – болезнь угрожает всем без исключения, вне зависимости от расы, вероисповедания и тд.

Вердикт: В своем материале священник распространяет несколько конспирологических теорий, которые зиждутся на непроверенных фактах, домыслах и сплетнях. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

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