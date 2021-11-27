Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт

Советский и российский певец и музыкант Александр Градский госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-каналы 112 и “Звездач”.

Уточняется, что артисту стало плохо у себя дома. Накануне Градский уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась.

16 августа Первый канал назвал имена наставников юбилейного — десятого — сезона вокального шоу талантов “Голос”. Ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. В пеерыве между съемками Градский перенес коронавирусную инфекцию. И во втором блоке — с этапом “поединков“ — выглядел откровенно нездоровым.

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