Манипуляция: прогревания могут спасти вас от коронавируса

Пользователи социальных сетей распространяют видео, в котором раввина Эли Тальберг рассказывает о том, как при помощи капилляротерапии можно излечиться от коронавируса. Мы проверили видео и выяснили, что советы раввина по лечению коронавируса никоим образом не могут являться альтернативой традиционной медицине и не могут использоваться в качестве единственного средства лечения заболевания, которое вызывает вирус SARS-CoV-2.

Тезисы видео:

Раввин Эли Тальберг предлагает способ лечения коронавирусной инфекции, который основывается на методе профессора Залманова и его последователей. Речь идет о горячем влажном обертывании грудной клетки. Глубокое прогревание, как считает Тальберг, не только уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, которые гораздо менее жизнеспособны, чем родные клетки организма, но и усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки.

Манипуляция: прогревания могут спасти вас от коронавируса Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Известный в Литве врач и популяризатор науки Валерий Морозов специально для DELFI прокомментировал этот метод лечения от коронавируса.

В этом видео радует одно: его автор не утверждает, что это единственный способ выздороветь и не предлагает отказываться от других видов лечения. Замечание насчёт вируса гриппа: да, сезонная прививка действительно не покрывает весь рынок вирусов на тот момент, но считается, что прививки, сделанные в течение 5 лет, предлагают почти полный комплект иммунитета для всех типов вируса гриппа, циркулирующих на тот момент. Надеяться исключительно только на силу организма в случае, если вы заболеете гриппом, никто вам не советует.

Да, действительно, после воспаления появляется фиброз тканей легких, но чаще всего после нескольких недель. Фиброз не появляется на острой стадии заболевания. Да, высокая температура действительно предотвращает укрепления вируса на чужой территории, в данном случае - в клетках тканей человека. Отсюда рекомендация не сбивать температуру на начальных стадиях болезни, если можно её терпеть, как симптом.

Когда появляется озноб, ощущение холода, рекомендуется укутаться, выпить горячий чай и как можно быстрее стабилизировать температуру на уровне приемлемых величин так, чтобы не вызывать перегрева организма или нарушения кровообращения. Как бы там ни было, но кратковременные компрессы согревания ног, горчичники, закутывание в тёплую одежду и даже употребление горячих напитков не поднимают температуру надолго и до хоть сколько-нибудь значимого уровня. Человек - теплокровное существо, поэтому его организм поддерживает постоянную температуру тела независимо от среды. Надолго температуру удержать довольно-таки сложно.

Для того, чтобы улучшить кровообращение в лёгких, действительно могут быть использованы такие средства, о которых говорит раввин Эли Тальберг. Банки, горчичники, даже пропаривание ног – считается, что, если согреть ноги, то это рефлексивно улучшает кровообращение в лёгких и увеличивает отток крови, но, опять-таки, это не доказано.

Такие методы лечения действительно были очень популярны до недавнего времени, даже ещё несколько десятков лет назад, когда качество и условия жизни очень часто были хуже, чем теперь.

Этот метод ни в коем случае не может и не должен становится альтернативой обязательной прививке и лечению возможных осложнений от коронавируса.

В российских СМИ также обратили внимание на видео, в котором раввинТальберг советует делать горячее обертывание. Вот, что об этом методе говорит Зухра Павлова, эксперт, врач эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ.

"Про эффект от обертываний я ничего не слышала и мне кажется, что сейчас, в условиях коронавирусной эпидемии, людям будет просто физически некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь", – говорит Зухра Павлова. Врач не советует экспериментировать с горячим обертыванием дома. Ей кажется, что этот метод может спровоцировать снижение иммунного статуса и последующее присоединение различных вирусных или бактериальных инфекций.

Подробно о том, чем на самом деле являются скипидарные ванны, горячее обертывание и метод профессора Залманова (бальнеологический метод физиотерапии, в основе которого лежит использование тёплых пресноводных ванн с добавлением специально приготовленного раствора на основе живичного скипидара, можно прочитать здесь. Мы же отметим, что в той же Франции, в которой скипидарные ванны пользовались популярностью до 2007 года, они не рассматриваются фармакологией как лечебное средство.

С теми методами, которые в современной медицине применяются для лечения спровоцированного коронавирусом заболевания, можно ознакомиться здесь и здесь. О том, какие лекарства против коронавируса в ближайшем будущем могут появиться на прилавках аптек, можно прочитать здесь.

Вердикт: хотя рав Эли Тальберг, судя по всему, искренне верит в эффективность метода горячего обертывания, в качестве альтернативного метода лечения коронавирусной инфекции по отношению к современной медицине оно использоваться не может.

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