40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

“Вечная невеста” Пэрис Хилтон наконец-то официально распрощалась с этим статусом. С четвертого раза, но наследница империи Hilton все же вышла замуж, — с облегением констатирует Woman.

Это свершилось! Пэрис Хилтон, чью свадьбу многие ждали даже больше, чем свою собственную, наконец-то официально может называть себя женой. Она вышла замуж за предпринимателя Картера Реума, с которым встречалась два года.

Под венец Хилтон пошла в роскошном платье, созданном мастерами Дома Oscar de la Renta. Инсайдеры отмечают, что подвенечный образ королева гламура выбрала буквально вечером накануне бракосочетания.

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Пышное торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному деду Пэрис Хилтон. Гостями свадьбы стали многие голливудские звезды, в том числе актриса Эмма Робертс и бодипозитивная певицы Биби Рекса. И, кстати, торжество будет продолжаться три дня и три ночи!

Пэрис и ее избранник встречались до свадьбы два года, однако знакомы были около 15 лет! Только в 2019-м их отношения из приятельских переместились в романтическую плоскость.

“Я познакомился с настоящей Пэрис, когда мы были вдвоем в течение последних 15 месяцев, и я очень счастлив, что она согласилась стать моей женой и партнером. Она излучает доброту, трудолюбие, искренность, ее голос делает этот мир лучше. Она будет замечательной женой и будущей матерью”, — отмечал ранее Картер.

Хилтон, стоит признать, не очень торопилась под венец. До этого она трижды была помолвлена, однако разрывала отношения и уходила от своих возлюбленных. Вероятно, она ждала того самого, с кем будет счастлива до конца своих дней. Возможно, что так оно и произойдет.

В 2018-м Пэрис разорвала помолвку с Крисом Зилкой, актером и манекенщиком, который был младше нее на 4 года. Тогда инсайдеры сообщали: “Их отношения развивались стремительно, и Пэрис поняла, что это не для нее. Несмотря на разрыв, она надеется, что они с Крисом останутся друзьями. Сейчас Пэрис сосредоточена на карьере и путешествиях”.

В 2005 году Хилтон объявила о помолвке с Парисом Лацисом, однако расторгла ее спустя всего пять месяцев. А с 2002-го по 2003 год Пэрис была помолвлена с красавичком Джейсоном Шоу.

В числе бывших звездных бойфрендов Пэрис также значатся Ставрос Ниархос, супруг Дарьи Жуковой, и гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, который уже шесть лет счастливо женат на Камерон Диаз.

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