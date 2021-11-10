Давка на фестивале Astroworld в Хьюстоне: рэперу Трэвису Скотту грозят миллионные иски 8 человек погибли

На американского рэпера Трэвиса Скотта подали в суд из-за того, что на концерте в Хьюстоне с его участием произошла давка, в которой по меньшей мере восемь человек погибли и многие получили травмы.

Один из посетителей концерта, получивший травмы, обвинил Скотта и неожиданного появившегося на концерте канадского рэпера Дрейка, в том, что они подначивали толпу, и требует возмещения ущерба в размере миллиона долларов.

Сам Скотт заявил, что делает все, что в его силах, чтобы помочь семьям жертв - самому младшему из погибших было всего 14 лет.

Как сообщает издание Variety, Трэвис намерен также полностью вернуть деньги за билеты посетителям злополучного концерта и уже отказался от субботнего выступления на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе, поскольку, по его словам, он слишком расстроен.

Давка произошла в пятницу вечером, в первый день фестиваля Astroworld в Хьюстоне (штат Техас) во время выступления Трэвиса Скотта. Когда он появился на сцене, зрители рванулись вперед, из-за чего возникла давка и началась паника. В результате восемь человек погибли и еще около 300 получили различные травмы.

Как рассказал программе Би-би-си Radio 5 Live один из посетителей концерта Лукас Накаратти, уже через три минуты после того, как рэпер вышел на сцену, стало ясно, что без жертв не обойдется.

"Невозможно было двинуться, даже руку к лицу поднести - так плотно стояли люди", - сказал очевидец.

Как следует из репортажа в газете New York Times, шеф полиции Хьюстона Трой Финнер лично наведался в трейлер к Скотту, чтобы выразить свои опасения по поводу перевозбужденного состояния зрителей накануне выступления.

Та же газета приводит слова шефа пожарной службы города Сэмюэла Пеньи, заявившего, что Скотт и устроители мероприятия могли бы вмешаться и успокоить людей.

"Единственным человеком, который мог бы вмешаться и взять тактическую паузу в случае, если что-то пошло не так, был сам исполнитель", - заявил Пенья.

Полиция Техаса начала расследование инцидента. Она намерена изучить сообщения о том, что некоторые зрители прямо на концерте принимали наркотики.

Действительно, нескольких посетителей концерта пришлось приводить в чувство с помощью лекарств от передозировки наркотиков, причем среди них был даже охранник.

Руководство полиции Хьюстона отказалось подтверждать или опровергать сообщения в Times или делиться с Би-би-си подробностями своего расследования относительно наркотиков на фестивале.

В чем суть исков

Один из исков подал 23-летний Кристиан Паредес, который обвиняет Скотта и Дрейка в подстрекательстве к насилию и утверждает, что компания-организатор концерта Live Nation не смогла обеспечить адекватную охрану или оказание медицинской помощи.

В иске на сумму в один миллион долларов говорится, что Паредес почувствовал рывок толпы, после чего начались хаос и давка.

"Многие умоляли о помощи охранников, нанятых компанией Live Nation Entertainment, но эти призывы были проигнорированы", - говорится в его заявлении. Паредес утверждает, что в результате получил тяжелые увечья.

Некто Мануэль Соуза также подал иск на миллион долларов на Скотта, компанию Live Nation и промоутера фестиваля за полученные им тяжелые увечья, которые, как заявил истец, он получил когда неконтролируемая толпа опрокинула его на пол и начала топтать.

Live Nation пока никак не комментирует эти иски, но подтвердила, что всецело сотрудничает с местными властями в их расследовании инцидента.

В воскресенье известный американский юрист Бен Крамп заявил, что будет представлять интересы посетителей концерта в качестве потерпевших.

"Мы будем добиваться справедливости для всех наших клиентов, пострадавших в этом трагическом инциденте, которого можно было бы избежать", - подчеркнул Крамп.

В прошлом против Трэвиса Скотта уже подавали иски из-за его концертов.

В 2018 году он признал себя виновным в нарушении общественного порядка после того, как его обвинили в подстрекательстве толпы взять штурмом сцену на концерте в Арканзасе.

По данным местной газеты, он даже выплатил около 7 тыс. долларов двум посетителям того концерта, которые заявили, что получили травмы в результате его провокации.

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