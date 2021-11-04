"Модная перезагрузка": стали известны детали очередного преображения Аллы Пугачевой

Чудесное преображение Аллы Пугачевой обсуждают в шоу-бизнесе уже которую неделю. Нынешней осенью примадонна вновь поразила своим внешним видом. Алла стала выглядеть, словно молодая женщина. Хирурги уже заявили, что столь внушительного результата Алла смогла добиться благодаря пластике. Но у звездного дизайнера Аники Керимовой особое мнение, — сообщает “Собеседник”.

“Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась, — рассказывает Аника. — Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь “модная пластика”.

По словам Керимовой, Алла Борисовна преобразилась благодаря профессиональным стилистам, которые с ней работают.

“С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20, — рассказывает Аника. — Алла Борисовна — женщина уникальная, в последние годы поняла это и стала применять в жизни. Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу”.

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