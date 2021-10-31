"Антиваксеров — удалять из общества!": резкое выступление Олега Газманова

Олег Газманов, названный недавно в опросе ВЦИОМ певцом года в России, в интервью радио “КП” высказался по поводу пандемии и кампании вакцинации.

По мнению артиста, власти должны действовать более жесткими методами. “Моя мама была врачом-терапевтом и даже на скорой работала, спасала людей. Поэтому я всегда был сторонником прививок, — говорит Газманов. — У меня вакцинировалась вся семья. Мы с женой и дочкой переболели еще в первую волну. И если бы тогда была вакцина, я бы обязательно привился. Я не понимаю людей, которые отказываются это делать. Странные! Такое ощущение, что грамотность в стране резко упала — люди не хотят думать. Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. (…) Нужно действовать более жестко и сделать всё за два-три месяца, а не за несколько лет. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку”.

Газманов признался, что пандемия сильно ударила по поп-музыке: “Еле-еле выживаем. Я никого из музыкантов не уволил, приходится всем платить из своих сбережений, чтобы группа не развалилась. Государство помогает предприятиям, театры получают деньги, а популярная музыка, у которой самая большая аудитория, сегодня брошена. Многие дебилы, когда я рассказываю, как нам тяжело, высказываются в духе: “Вот Газманов бабла нарубил…” Да не вопрос, я 53 года на сцене, я заработал денег и проживу. Но огромное количество музыкантов рангом пониже уйдут в таксисты и больше не вернутся в музыку. И только потом мы ощутим этот провал и пустоту”.

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