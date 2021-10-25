Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в "Друзьях"

Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья". Ему было 59 лет. В 2018 году Тайлеру диагностировали рак простаты, сообщает «Би-би-си».

Тайлер умер у себя дома в Лос-Анджелесе. В последние годы рак распространился на его кости.

В сериале «Друзья» Тайлер сыграл официанта и менеджера кофейни Central Perk, в которой главные герои сериала часто проводили время.

По сюжету он был влюблен в героиню Рэйчел, героиню Дженнифер Энистон, которая работала официанткой в кофейне в первых сезонах.

Энистон написала в инстаграме, что без Тайлера «Друзья» были бы другим шоу. «Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь. Тебя будет так не хватать», — написала она.

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