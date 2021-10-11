Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие

Машина, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак по пути из Адлера в аэропорт, врезалась, двигаясь по встречной полосе, в другой автомобиль. Погиб, по крайней мере, один человек, сообщает Газета.ру.

Би-би-си со ссылкой на телеграм-канал телеведущей передает, что Собчак пострадала - у неё многочисленные травмы и сотрясение мозга.

ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае.

Водитель Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы.

По информации источника "Интерфакса", жертвами аварии стали два человека: еще один пассажир Volkswagen скончался уже в больнице. В микроавтобусе ехали 10 человек, никто из них не пострадал. По данным "112", вместе с Собчак в салоне Mercedes находились еще два человека, они также не пострадали. После ДТП все они уехали на такси в аэропорт.

В главке МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что вечером в субботу на 38-м километре дороги Адлер — Красная Поляна произошла авария с Mercedes и Volkswagen Polo, в результате которой погибла женщина, однако ничего не сказали по поводу того, была ли в одной из машин Собчак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Менеджер Собчак Кирилл Суханов не стал комментировать сообщения о ДТП. В социальных сетях телеведущей нет никакой информации о случившемся. По данным телеканала, автомобили столкнулись лоб в лоб.

СМИ и Telegram-каналы отмечают, что виновником аварии, вероятнее всего, был водитель арендного Mercedes, на котором ехала Собчак. Известно, что погибшая женщина приехала в Краснодарский край на отдых из Подмосковья с подругой.

Позже Readovka сообщила, что Собчак возвращалась из Красной поляны, где выступала на корпоративе вместе с певицей Земфирой. Она опаздывала на самолет, водитель арендованной иномарки признался, что "очень спешил и гнал по встречке". Известно, что на свой рейс телеведущая в итоге успела.

"Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - цитирует Собчак Би-би-си.

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