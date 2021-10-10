Коронавирус сразил Александра Серова: у певца поражены 75% легких

Александр Серов заразился коронавирусом. Сейчас артист находится в больнице в тяжелом состоянии. Родственники пока не комментируют информацию о его самочувствии, — тревожится “СтарХит”.

67-летний Александр Серов подхватил коронавирус еще несколько дней назад. Сначала артист проходил лечение в госпитале, расположенном около его загородного дома. Однако состояние музыканта стало ухудшаться, в связи с чем его перевели в одну из столичных больниц. Там кумир слушателей сразу же попал в реанимацию.

Друзья Серова подтвердили тревожную информацию. По их словам, музыкант в тяжелом состоянии, сейчас он находится под кислородной маской. У Александра Николаевича диагностировали 75% поражение легких.

Сам Серов еще недавно вовсю делился творческими планами. В середине сентября артист успел поучаствовать в записи нескольких телевизионных шоу. Также он продолжал работать над новыми композициями. Пока неизвестно, где именно музыкант заразился коронавирусом.

Родственники Александра Николаевича пока не комментируют данную информацию. Поклонники же надеются, что вскоре Серов вернется домой.

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