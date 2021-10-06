ВИДЕО | Нештатная ситуация и “острый период”: как прошел полет Юлии Пересильд к МКС

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыл на МКС. “Газета.Ru” следила за стартом киноэкспедиции и рассказывает, как все прошло. А произошло уже даже такое, что может войти в будущий фильм.

Ракета-носитель с кораблем “Союз МС-19”, на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с Байконура 5 октября в 11:55.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что после выхода на орбиту у экипажа должен был начаться “острый период адаптации” к полету. Борисенко подчеркнул, что это естественный процесс, через который проходит каждый космонавт.

“В самом начале полета Шипенко и Пересильд испытали важное и интересное ощущение — речь про перегрузки на этапе выведения корабля на орбиту Земли. Кроме того, они ощутили космическую невесомость, которую на Земле, к сожалению, нельзя полностью смоделировать. Можно сказать, что они купаются в этой невесомости”, — объяснил космонавт.

Немногим позднее у членов экипажа, согласно Борисенко, могла начаться тошнота, а также произошел прилив крови от ног к голове. “Ощущение, будто их перевернули вниз головой и назад не возвращают. Это страшно интересно”, — добавил он.

При сближении с МКС у “Союз МС-19” отказала система автоматической стыковки, из-за чего командир был вынужден перейти на ручное управление. В 15:22 мск корабль все же пристыковался — на десять минут позже назначенного времени. Причиной перехода на ручной режим, согласно Рогозину, стал сбой в системе. Впоследствии он пообещал заменить аппаратуру, давшую сбой при стыковке.

В свою очередь летчик-космонавт Борисенко отметил профессионализм Шкаплерова, сумевшего успешно разрешить нештатную ситуацию.

“Произошла расчетная нештатная ситуация — ее рассматривают в бортдокументации, в программе тренировок, космонавты знают, как из нее выходить, — прокомментировал он. — Для профессиональных космонавтов в этом нет ничего нового. Антон Шкаплеров блестяще продемонстрировал выход из нее”.

Известно, что в проведении ручной стыковки космонавту помогала Пересильд, тогда как Шипенко снимал происходящее на камеру. Будет очень странно, если этот эпизод не получится вставить в фильм.

Уже после прибытия на МКС актриса призналась, что до сих пор не может поверить в свое участие в космической миссии.

“Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то новое. Мы только встретились со всеми, кто живет на МКС уже давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю”, — сказала артистка.

На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 суток. Им предстоит снять около 35-40 минут экранного времени.

“Час будет уходить на тренировку сцены. Далее полтора часа мы снимаем — и это в лучшем случае два кадра”, — рассказывал на пресс-конференции режиссер. Уточним, что “кадр” в данном случае — не 1/24 часть секунды, а сцена, снятая одной камерой. Длиться она может по-разному — в зависимости от задумки режиссера.

Поддержать съемочную команду, помимо близких, на Байконур приехали актер Александр Петров и телеведущий Иван Ургант. За запуском корабля также наблюдал дублирующий экипаж, в который вошли космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Во время трансляции Мордовина заявила, что у нее “еще есть возможность отправиться в космос”, но не стала рассказывать подробности. Впоследствии Рогозин сообщил, что “предложил тем, кто не прошел отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде”.

Ожидается, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября на корабле “Союз МС-18” вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на МКС с апреля. Как рассказал Андрей Борисенко, посадка на Землю, как правило, переносится тяжелее, чем старт. “Посадка — более эмоционально нагруженный участок космического полета, потому что в ее ходе еще экстремальнее ощущается внешняя среда”, — пояснил летчик-космонавт.

При этом Борисенко утверждает, что неделю в космосе пережить так же непросто, как и полгода.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!