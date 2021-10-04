В работе "Фейсбука", WhatsApp и "Инстаграма" произошел глобальный сбой

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также "Инстаграм" и приложение WhatsApp, подтвердила, что в работе всех трех сервисов произошел сбой. По данным сайта Downdetector.com, уже больше трех часов эти сети и их приложения для мобильных устройств не доступны для десятков тысяч пользователей по всему миру.

Потенциально проблемы могут коснуться десятков миллионов людей.

Согласно Downdetector.com, глобальный сбой произошел после шести часов вечера по московскому времени.

Facebook разместил сообщение о сбое в "Твиттере". "Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.

WhatsApp и "Инстаграм" также подтвердили сбой сообщениями в "Твиттере".

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация.

Репортер New York Times Райан Мак написал в "Твиттере", что из строя вышли не только сервисы компании Facebook, но и ее внутренние коммуникационные платформы. "Никто работать не может. Несколько человек, с которыми я пообщался, говорят, что это похоже на "снежный день" [то есть когда никто из работников не может добраться до офиса из-за сильного снегопада]", - пишет журналист.

По данным New York Times, которая ссылается на неназванных сотрудников Facebook, причиной сбоя вряд ли стала кибератака. "Это объясняется тем, что технологии, на которых работают приложения для мобильных устройств, отличаются [от тех, что применяются для веб-версий]. Поэтому один взлом вряд ли может повлиять на все платформы сразу", - сказано в публикации.

Конкурирующие социальные сети начали иронизировать в связи с проблемами "Фейсбука". "Привет практически всем!", - написал "Твиттер" в своем официальном аккаунте. "Привет! Хорошего понедельника", - ответил на это "Инстаграм", сопроводив пост эмодзи с озабоченным лицом.

Похожий комментарий разместила сеть Reddit.

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Подобные неполадки обычно удается устранить достаточно быстро, однако в этот раз проблемы на сервисах, принадлежащих Facebook, продолжаются уже больше трех часов.

"Сбои в работе "Фейсбука" происходят довольно регулярно - заметные проблемы возникают примерно каждые полгода, - сказал РБК представитель компании "Крок облачные сервисы". - Недавно мы сталкивались с недоступностью сервиса из-за перебоев в работе CDN. Но это был локальный инцидент. Сейчас же речь идет о глобальной аварии. В подтверждение этой версии говорит то, что ресурсы оказались недоступны для жителей самых разных регионов - от США и Аргентины до Европы и России".

Каждый день только "Фейсбуком" пользуются около 2 млрд человек по всему миру.

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