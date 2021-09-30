"Я на седьмом небе от счастья". Суд окончательно избавил Бритни Спирс от опекунства отца

Американский суд окончательно забрал у отца Бритни Спирс право контролировать ее жизнь. Согласно решению, принятому в среду вечером, Джейми Спирс больше не является опекуном своей дочери, ее финансами будет временно распоряжаться аудитор, кандидатуру которого предложила сама певица.

Джейми Спирс был назначен опекуном Бритни в 2008 году, она обвиняет его в злоупотреблениями полномочиями. Как утверждает Спирс, отец контролировал ее личную жизнь, заставлял выступать с концертами и против ее воли давал ей психотропные препараты.

Отец утверждает, что его действия были продиктованы только интересами Бритни, он отрицает какие-либо злоупотребления. Недавно Джейми Спирс попросил суд снять с него полномочия опекуна - согласно формальной просьбе дочери.

"Сохранять нынешнюю ситуацию невозможно. Она привела к невыносимой обстановке, что делает необходимым отстранение Джейми Спирса, решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - сказала во время слушаний судья Бренда Пенни.

Бритни Спирс косвенно отреагировала на решение в своем "Инстаграме". Она опубликовала видеоролик, в котором сидит за штурвалом самолета вместе с пилотом. Ролик сопровождается подписью, которая может иметь отношение как к полету, так и к ситуации с опекунством. "Я сейчас на седьмом небе от счастья", - написала певица.

Бритни не принимала участие в слушаниях в среду, ее интересы представлял адвокат.

Близкий к Бритни Спирс источник рассказал изданию Page Six, что певица "расплакалась от радости", услышав о решении суда.

"Она потрясена, не знает, что сказать, но при этом буквально подпрыгивает от счастья. Такой радости она не испытывала уже 13 лет", - утверждает собеседник журналистов.

Что такое опекунство

Опекунство назначается в случаях, когда тот или иной человек не в состоянии распоряжаться собственной жизнью из-за деменции или какого-либо другого психического заболевания.

В 2008 году решение об опекунстве было принято из-за психического состояния Бритни Спирс, хотя подробности того, что именно с ней происходило в тот момент, никогда официально не публиковались.

В случае Бритни Спирс опекунство было формально разделено на две части: одна из них касается ее как личности, а вторая связана c финансами и деловыми отношениями певицы.

С 2008 года Джейми Спирс был полным опекуном Бритни, то есть контролировал обе части опекунства. Однако в 2019 году он отказался от исполнения обязанностей опекуна ее частной жизни, сославшись на плохое состояние собственного здоровья. В этой роли его заменила адвокат Джоди Монтгомери, кандидатуру которой предложили адвокаты Бритни.

Во время судебных слушаний в среду суд формально лишил Джейми опекунства над своей дочерью, однако пока оставил в силе сторонний контроль над ее жизнью.

Новым опекуном назначен аудитор Джон Забел - он временно будет распоряжаться ее состоянием, размер которого оценивается в 60 млн долларов.

Теперь суду предстоит принять самое главное решение по делу - удовлетворять ли просьбу Бритни Спирс о полной отмене опекунства и признании ее полностью дееспособным человеком. Слушания по этому вопросу назначены на 12 ноября.

В течение нескольких месяцев поклонники Бритни Спирс по всему миру, объединившиеся в движение "Free Britney" (англ. "свободу Бритни"), требуют отменить опекунство. Только за последнюю неделю в эфир вышли три документальных фильма, посвященные певице.

Накануне слушаний около суда в Лос-Анджелесе проходили акции протеста участников движения, то же самое происходило и на Трафальгарской площади в центре Лондона.

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