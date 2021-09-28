“Фото не будет”: дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери и шумихе вокруг нее

Анастасия Заворотнюк уже второй год лечится от рака мозга. Все это время актрису никто не видел и информации о ее состоянии крайне мало. Однако сегодня звездная наследница поделилась некоторыми подробностями, — сообщает “СтарХит”.

Анна не раз говорила, что ее жизнь разделилась на до и после, когда она узнала о болезни матери. 50-летняя Заворотнюк мужественно проходит все испытания и, по слухам, ей значительно легче после всех операций и химиотерапий. Сегодня наследница рассказала, как чувствует себя мама, правда, от снимков, несмотря на просьбы поклонников, отказалась. “Она боец. Все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это?” — ответила девушка.

К слову, Анна одна из немногих, кто выдает хоть какую-то информацию о состоянии звезды сериала “Моя прекрасная няня”. После того, как Заворотнюк выписали из клиники и доставили в загородный дом, про нее никто ничего не слышит и не знает. И лишь дочь периодически успокаивает поклонников и говорит, что все будет хорошо.

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