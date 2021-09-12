Названа прибавка к пенсии Филиппа Киркорова: многие россияне позавидуют

Король российской эстрады Филипп Киркоров, которому 30 апреля 2022 года исполнится 55 лет, начал заранее готовиться к своему юбилею, сообщает сайт KP.RU.

Артист рассказал изданию, что сейчас его не было в Москве, он выбирал в Венеции наряды для будущего шоу, которое планирует представить в свой 55-летний юбилей.

"Как мне нравится эта цифра -55. 60-это уже все, пенсия. А 55-это ещё рок-н-ролл. Можно пошалить", - отметил Киркоров.

Он также рассказал, что его отец Бедрос Киркоров, дедушка его детей Аллы-Виктории и Мартина, во время его отъезда отвел их в школу. "Мартин пошел в третий класс, а Алла-Виктория - в 4-ый класс. Они любят школу, очень ждали 1 сентября", - рассказал Киркоров, добавив, что дети у него скромные и не избалованные.

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При этом портал PopCornNews решил выяснить какую пенсию получить Филипп Киркоров, когда достигнет соответствующего возраста. Как объяснила профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Юлия Финогенова, только одной его прибавке к пенсии многие россияне смогут позавидовать.

Дело в том, что Киркоров имеет статус народного артиста сразу в трех странах — России, Украине и Молдавии. И по российскому законодательству с 2013 года народные артисты, проживающие в Москве не менее 10 лет, получают московскую ежемесячную компенсационную выплату. На данный момент она составляет 32 853 рубля. Ну а к моменту выхода Филиппа Киркорова на пенсию, эта сумма скорее всего будет увеличена. Так что в общей сложности Киркорову будут перечислять пенсию под 60 тыс рублей.

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