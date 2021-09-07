"Давление 200, бессонница". Кристина Асмус рассказала о критических проблемах со здоровьем

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что переживает критические проблемы со здоровьем, из-за которых попала в скандал, связанный со съемками фильма.

"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты", — написала в Instagram 33-летняя артистка.

"Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать", — подчеркнула Асмус.

По словам актрисы, она ждет конца сентября, на который у нее запланированы три выходных дня, чтобы "лечь в клинику не в Москве". Однако создатели одного из фильмов, в котором она снимается, захотели устроить съемки в эти даты несмотря на то, что ранее их не резервировали, пригрозив актрисе штрафом и судом в случае отказа. "Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это все другие дни", — добавила она.

Асмус отметила, что создатели фильма передумали обращаться в суд после того, как она потребовала убрать свое имя из титров. "Но больно очень… Кто там во всем винит "зажравшихся актеров"? Боже, храни российское кино", — написала артистка.

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