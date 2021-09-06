Как подготовить спальню к сладкому сну?

Наступают дни, когда мы в темноте не только ложимся спать, но и просыпаемся. Поэтому в этот период года особенно важно хорошо высыпаться. Если в последнее время вы чувствуете, что сон стал более поверхностным, а просыпаться каждое утро все более невыносимо, то мы почти точно можем сказать, что виной тому ваша кровать и постельные принадлежности.

Хороший матрас, одеяло и подушка — "святая троица", которая охраняет ваш сон. Только их комбинация обеспечивает лучшие условия сна. Посмотрите, как JYSK рекомендует выбирать каждый товар для сна, чтобы утреннюю бодрость больше не омрачали ночи с недосыпом. Вы наверняка уже это слышали, но нам действительно ЕСТЬ что предложить!

Матрас: жесткий или мягкий?

Чтобы найти подходящий матрас, вам нужно углубленно изучить весь ассортимент и подойти к выбору максимально практично. Зачастую мы ошибочно допускаем, что очень мягкий матрас будет более удобным – чаще всего так и происходит, но только в первые минуты, после чего мы начинаем чувствовать такие места своего тела, о которых раньше даже не задумывались. Поэтому матрасы JYSK различаются не только видами наполнителя, но и степенями жесткости. Одним из наиболее реальных показателей, который поможет тебе выбрать нужную степень жесткости матраса, является та поза, которую вы любите принимать во сне: если более мягкие матрасы лучше адаптируются к тем, кто спит на боку, то те, кто спят на животе или на спине, оценят матрасы более жесткого типа.

Foto: Organizatorių nuotr.

Выбирая наполнитель, нужно учесть несколько условий. Если вам важно иметь прочную и не меняющую форму опору под спиной, то рекомендуем начать с изучения пружинных матрасов JYSK. Различные пружинные системы, обработанные разнообразными качественными материалами, изготовлены так, чтобы обеспечить пользователю максимально правильный и удобный изгиб тела во время сна. Однако по-прежнему самыми популярными в нашем ассортименте являются матрасы из пенных материалов. Их чисто пенный или смешанный с пружинными системами наполнитель выполняет несколько функций одновременно. Особенно мы хотим выделить пену Memory, которая способна великолепно принимать естественные очертания тела и адаптироваться к позам во время сна, в то же время поддерживая стабильность тела.

Foto: Organizatorių nuotr.

Одеяло: тонкое или толстое?

Как вы спите осенью и зимой? Натягиваете одеяло на голову, высовываете ногу из-под одеяла, "крадете" одеяло у своей второй половинки?.. Что бы вы ни выбрали и как бы вы ни спали, в любом случае ключевую роль будет играть ОДЕЯЛО. Ассортимент JYSK удобнее изучить, ориентируясь на вид наполнителя одеяла – натуральный или полиэстеровый. Натуральный наполнитель отличается хорошим впитыванием влаги, воздухопроницаемостью материала и теплоизоляцией. В свою очередь, искусственный наполнитель понравится тем, кому важны гипоаллергенные материалы, подходящие для чувствительной кожи, и изделия, за которыми легко ухаживать и которыми можно долго пользоваться. Помните о том, что эффективность любого одеяла определяется и правильным уходом за ним: важно часто его вытряхивать и проветривать на свежем воздухе, чтобы в одеяле не накапливалась пыль.

Foto: Organizatorių nuotr.

Подушка: высокая или низкая?

Она не занимает много места, но несмотря на это играет такую же важную роль в улучшении качества сна, как одеяло и матрас. Чаще всего это можно заметить ночью во сне, если мы часто ворочаем головой. Твоему телу может быть вполне комфортно на выбранном матрасе и под одеялом, а вот голова по-прежнему не находит себе места. Хорошая подушка – это то, что обеспечивает поддержку позвоночника и удерживает его в естественном положении в течение всего сна. Подушка должна быть достаточно высокой и жесткой, чтобы во время сна на боку позвоночник оставался ровным. А выбирать наполнитель нужно после оценки преимуществ, которые предоставляет каждый из них. Полиэстеровые наполнители будут чуть мягче, и это правильный выбор для людей с аллергическими реакциями и чувствительной кожей. За такими наполнителями легко ухаживать и содержать их в чистоте. Натуральный наполнитель (перо, пух или шерсть) станет хорошо абсорбирующей и воздухопроницаемой опорой для головы, при этом прослужит долго. Также доступен широкий выбор анатомических подушек: они изготовлены из пены Memory и предназначены для тех, кому необходима дополнительная поддержка шейного отдела позвоночника.

Если, прочитав эту статью, вы поняли, что многое из прочитанного относится к вам и соответствует твоим привычкам сна, приходите в один из магазинов JYSK или посети JYSK.lt! В магазине вы сможете поговорить с нашими опытными консультантами, чтобы найти наиболее подходящий продукт, а в интернет-магазине найдете советы в наших подробных руководствах JYSK.

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