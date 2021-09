ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом "Abba Voyage" и "цифровые гастроли"

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет. Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием 'I Still Have Faith in You' ("Я все еще в тебя верю"), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка положена на старые кадры выступлений ABBA.

Новый альбом шведского поп-квартета под названием "Abba Voyage" будет выпущен 5 ноября, а затем состоятся его "голографические гастроли", на которых виртуальные изображения солистов будут "выступать" в сопровождении настоящей группы из 10 музыкантов.

Вторая композиция, которую представили публике в четверг, называется "Don't Shut Me Down". Всего на новом альбоме ABBA будет десять песен.

Музыканты ABBA рассказали, что решили записать новые композиции, когда работали над сценическим представлением. "Сначала у нас были только две песни, но потом мы подумали, что, наверное, стоит сделать еще несколько", - говорит Бенни Андерссон. Новый альбом он описывает так: "Я думаю, он довольно хорош. Мы сделали все, что могли в нашем возрасте".

"Аббатары" поют

На видеопрезентации нового проекта, которая состоялась в лондонском Олимпийском парке, выступала только мужская половина ABBA - Агнета Фельтског и Анна-Фрид Лингстад в ней не участвовали. "Они должны были быть здесь, - пошутил по этому поводу Бьорн Ульвеус. - Но они от всей этой публичности не настолько в восторге, как Бенни".

"Виртуальный тур" ABBA под названием "Abba Voyage" начнется 27 мая следующего года. Он будет проходить в специально построенном зале на востоке Лондона, при этом концерты запланированы шесть дней в неделю.

Аватары певцов (которые получили неофициальное название "аббатаров") были разработаны компанией американского кинематографиста Эдварда Лукаса Industrial Light and Magic - ведущего голливудского разработчика визуальных эффектов.

Они будут "исполнять" 22 самых известных хита ABBA, в том числе Mamma Mia и Waterloo.

При подготовке шоу использовались специальные сенсоры, которые фиксировали движения уже постаревших музыкантов ABBA, чтобы заставить их молодые "копии" двигаться как можно более реалистично.

"Агнета, Фрида, Бенни и Бьорн вышли на сцену перед 160 камерами и примерно таким же числом гениев, работающих с визуальными эффектами, - рассказывает продюсер Людвиг Андерсон. - За пять недель они идеально исполнили все песни, которые будут использоваться в этом шоу".

"Поэтому во время шоу вы не увидите людей, которые играют роль музыкантов ABBA. Это они и есть", - говорит он.

Рекордный успех

В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars - авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.

Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на "Евровидении" с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.

Мюзикл "Mamma Mia!", основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.

Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.

В их последнюю совместную работу - сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, - вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.

Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.

