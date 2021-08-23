Недолго музыка играла: Бритни Спирс, освободившись от опеки отца, попала под следствие

Бритни Спирс опять не везет. Теперь она оказалась под следствием. Артистка якобы напала на одну из своих домработниц. Об этом сообщает Woman со ссылкой на USA Today.

По данным прессы, к правоохранительным органам округа Вентура обратилась домработница мисс Спирс, которая сотрудничала с ней уже много лет. Женщина утверждает, что ей пришлось отправиться к ветеринару с одним из питомцев суперзвезды. Когда женщина вернулась домой, разразился настоящий скандал.

Во время ссоры Спирс якобы не сдержалась и выхватила из рук домработницы телефон, а также ударила ее. Подобное поведение женщина спускать на тормозах не стала, да и связалась с полицией.

Интересно, что источники из окружения артистки полностью опровергают произошедшее — заявляют, что “никакого удара не было в помине”. Да и Бритни с полицией беседовать отказалась. Расследование, впрочем, идет полным ходом. Дело будет передано в окружную прокуратуру.

При этом Бритни на прошлой неделе сама возымела желание пообщаться с полицией. Как сообщило издание TMZ, Спирс набрала 911. “Она позвонила и сообщила, что хочет рассказать о краже”, — цитирует издание слова сотрудника отдела по связям со СМИ.

Полицейские приехали домой к Бритни, однако пока они ехали, певица передумала составлять заявление, поэтому ни одна деталь инцидента не была раскрыта.

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