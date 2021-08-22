Отпраздновавшая 74 года Ротару удивительно помолодела

Несмотря на политический скандал и непубличный образ жизни, которой звезда придерживается в последнее время, певица все-таки приехала на “Новую волну” и затмила всех. Даже себя в прошлом, — поражается Woman.

Казалось бы, Ротару — без преувеличений народное достояние, но нет, ее все-таки начали делить. Причем по принципу “так не достанься же ты никому!”: артистку критиковали и в Украине, и в России. Во избежание скандалов и ссор она приняла решение повременить с визитами в братское государство и потому давненько не появлялась в России.

Тем не менее, ничто не помешало Софии Ротару прилететь на съемки “Песни года” в прошлом году, но надолго она не задержалась. Да и в Инстаграме звезда появляется совсем нечасто. А жаль — поклонники скучают! 7 августа она поделилась снимком со своего дня рождения. “Хуторянка” отметила 74-й праздник — подумать только!

Однако появление певицы на “Новой волне” 2021 года продемонстрировало два важных факта: во-первых, она больше не переживает по поводу путешествий в Россию, во-вторых, выглядит в точности так же, как в соцсетях.

И это просто немыслимо: когда София шла по красной дорожке, от восторга заходились не только фанаты, но и видавшие звезд журналисты. Спору нет: София в этот день был потрясающей, как никогда. Как она это делает?

Репортеры попытались расспросить звезду о ее секретах красоты, но та лишь улыбалась в ответ. “Вы просто прекрасны!” — крикнула ей поклонница. “Спасибо”, — скромно ответила ей Ротару. На “Новой волне” ее тут же окрестили черноморской жемчужиной из-за перламутрового наряда (который артистке, кстати, очень идет) и моложавого вида.

Чтобы в 74 выглядеть на 50, София Ротару отказалась от жареной картошки и налегает на свежую зелень, но вряд ли только в этом заключается ее секрет молодости. Наверняка скоро фотографии с фестиваля прокомментируют пластические хирурги и расскажут, к каким процедурам певица могла прибегнуть. А мы пока что предпочтем просто полюбоваться Софией Михайловной.

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