Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой

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Scarlett Johansson ir Colin Jost Foto: Vida Press

В этом году вышел долгожданный “сольник” “Черная вдова”, с которого началась четвертая стадия киновселенной Marvel. И пусть фильмом остались довольны не все поклонники Скарлетт Йоханссон (да и она сама), событие в жизни важное. Но прошло всего пара месяцев — и актрису уже поздравляют с куда более важным событием!

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: мальчика назвали Космо, о его появлении на свет сообщил отец — комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост, также попросивший прессу и поклонников уважать личную жизнь его семьи, несмотря на крупный инфоповод. 36-летняя актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Об этом пишет Super. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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