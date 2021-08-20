“Сделайте, блин, прививку!“ — крик отчаяния Земфиры

Певица редко выходит на связь с подписчиками, но сегодня она высказала свое негодование из-за отмененного концерта в Испании. Виной тому коронавирусные ограничения, — пишет телеграм-канал “Звездач”.

“Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией”, — написала Земфира.

Также певица добавила, что не хочет давать олнайн-концерты и призвала всех сделать прививку.

“Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!”, — высказалась певица.

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