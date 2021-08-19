Поиски работы в наше время: цифровые навыки открывают новые горизонты

Время, когда люди искали работу по объявлениям на досках объявлений или в газетах, давно кануло в Лету. Сейчас этот процесс переместился в электронное пространство: мы в интернете ищем подходящую вакансию, а потом по электронном почте высылаем свое резюме. Во время пандемии в виртуальное пространство перенесли и собеседования, поэтому цифровая грамотность стала необходимостью и для тех, кому на работе компьютерные знания не нужны.

Новая реальность

Схема поиска работы всем хорошо известна: находишь подходящее объявление в интернете, высылаешь резюме по эл. почте и ждешь – пригласят на собеседование или нет.

Однако представитель портала CVmarket.lt Раймонда Тапарелите сказала, что этот сценарий подкорректировала пандемия. Новая реальность не должна удивлять: большая часть собеседований проходит по интернету, а вживую встречаются только с теми претендентами, кто прошел в последний этап.

"Вопросы, которые задают кандидатам во время собеседования, не изменились, несмотря на то, что все общение проходит виртуально. Изменилось лишь то, что для такого собеседования нужен компьютер, интернет и, конечно же, определенные цифровые знания. Вот здесь мы и сталкиваемся с проблемами: кандидаты должны разбираться в технологиях, уметь пользоваться видеокамерой, регулировать звук", – сказала Тапарелите.

Собеседница заметила, что, понимая ситуацию, некоторые компании стараются создать удобные для всех кандидатов условия – например, оборудовали в офисах специальное помещение, в котором кандидаты могут принять участие в собеседовании и не задумываться о технических нюансах. Однако таких компаний - меньшинство. Гораздо чаще сами кандидаты должны сделать все необходимое для участия в таком собеседовании.

Страхи, от которых можно избавиться

Чем виртуальное собеседование отличается от живого? Теоретически, ничем, но на практике людям, которые не привыкли общаться удаленно, может быть сложнее завязать беседу.

Тапарелите отмечает, что некоторые кандидаты боятся камеры, переживают из-за возможных технических неполадок. Часто в компьютер приходится скачивать специальные программы для приведения таких удаленных встреч, создавать профили для подключения, включать видеокамеру, регулировать звук и т.д., а для этого нужно обладать определенными знаниями.

"Специалисты, которые проводят отбор, относятся с пониманием и поэтому благосклоннее оценивают таких кандидатов. Но можно заметить, что те кандидаты, которые регулярно пользуются виртуальными каналами связи, чувствуют себя увереннее, – заметила Тапарелите. – Из-за сложившейся ситуации участвовать в виртуальных собеседованиях приходилось и тем людям, которым в работе технологии не нужны. Конечно же, у таких людей это вызывает сильный стресс".

Ситуации бывают разные – не работает камера, не удается подключиться к беседе, а потом – отрегулировать видео. Тапарелите рассказала о ситуации, когда кандидату не удалось решить все эти проблемы. После нескольких неудач работодатель пытался связаться с человеком и по телефону, то тот не поднял трубку.

Учиться – легко, спрашивать – нестыдно

Вне всяких сомнений – с началом пандемии выросла потребность в цифровых навыках. Тапарелите отмечает, что чаще всего с трудностями встречаются люди старшего возраста, которые реже сталкиваются с технологиями.

Однако и они могут учиться. Один из вариантов – бесплатные курсы цифровой грамотности "Литва онлайн", цель которых - не только помочь научиться использованию новых технологий, но и показать, как цифровая грамотность может облегчить жизнь.

Лектор проекта "Литва онлайн" Агне Кунсявичене сказала, что всего подготовлено больше 50 разных тем для самостоятельного обучения, поэтому они подходят для всех жителей, которые хотят улучшить свои знания в сфере цифровой грамотности, или же начать изучение с нуля в библиотеках.

"Бывает, что люди приходят на курсы с определенными предубеждениями. Они боятся, что не смогут чего-то сделать, выполнить задания, ведь все новое пугает. Однако в самом начале занятий большинство сразу понимает пользу цифровых навыков и продолжает обучение", – сказала специалист. Лектор вспоминает и истории успеха людей, посещавших курсы, перед ними открылись новые перспективы.

"Темы наших курсов – очень разные. Участники составляют резюме, учатся писать мотивационные письма, готовить презентации и интересно представляться. Все это помогает им в перспективах дальнейшей карьеры, открывает перед ними новые возможности, позволяет выбирать из большего числа вариантов", – сказала Кунсявичене.

Жителей страны приглашают на удаленные курсы цифровой грамотности. До сентября занятия продолжаются в библиотеках Литвы. Зарегистрироваться можно по номеру 862020691 или эл. почте mokymai@vipt.lt. После окончания курсов можно будет продолжить обучение самостоятельно на сайте www.prisijungusi.lt.

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