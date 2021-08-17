Боба Дилана обвинили в совращении ребенка. 56 лет назад

В исковом заявлении, поданном в Верховный суд Манхеттена, утверждается, что певец и автор песен Боб Дилан в 1965 году вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой.

Имя заявительницы не раскрывается, и в судебных документах она фигурирует под инициалами "J.C". Она утверждает, что Дилан в течение шести недель давай ей в своей квартире в Нью-Йорке Дилан наркотики и алкоголь и угрожал применением физического насилия.

Представители 80-летнего музыканта заявили, что "эти обвинения 56-летней давности являются ложью, и мы намерены защищаться".

За свою музыкальную карьеру Боб Дилан стал лауреатом нескольких премий "Грэмми", президентской медали Свободы, и получил Нобелевскую премию по литературе.

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