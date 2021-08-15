Лиза Арзамасова родила сына Илье Авербуху

26-летняя актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Звезда сериала "Папины дочки" выложила в свой микроблог фото с мужем, Ильей Авербухом и новорожденным сыном.

О том, что Лиза Арзамасова ждет ребенка, стало известно в середине весны, когда супруги опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором и поделились с поклонниками радостной новостью. Актриса также рассказала журналистам, что сообщение о будущем пополнении в семье было написано во избежание всевозможных нелепых домыслов. "Я не хотела бы, чтобы кто-то думал, что это пиар-ход"- сказала Арзамасова.

О романе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой стало известно в 2020 году, до этого влюбленные скрывали свои отношения от прессы. Они познакомились на съемках телешоу "Лед и пламень" в 2010 году, а еще через два года стали встречаться. Однако, официально оформить свои отношения влюбленные решили только в декабре 2020 года. Для 47-летнего Ильи Авербуха это второй брак, с 1995 по 2007 г. он был женат на фигуристке Ирине Лобачёвой. 17-летний сын от первого брака живет вместе с отцом.

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