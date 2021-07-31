Представитель МакSим объяснила ее "мерцающую" кому

На днях появились сведения о том, что певица МакSим вышла из искусственной комы и пришла в себя. Официальный представитель звезды подтвердила, что артистку периодически выводят из медикаментозного сна.

Официальный представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с корреспондентом «МК» рассказала о состоянии артистки на сегодняшний день.

«Марину выводят периодически из медикаментозного сна, – говорит Богушевская. – Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон. Положительная динамика наблюдается, но точно говорить, что сложный период прошёл, пока нельзя».

В середине июня МакSим — Марина Максимова — заболела. Певица не стала скрывать, что у нее была температура 39 и общее недомогание. Но тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Марина сдала тест, — отмечала Богушевская. – И он показал отрицательный результат, поэтому Марина приняла решение не отменять предстоящий концерт. Отмена выступления в день или за день до мероприятия очень сильно подводит организаторов и расстраивает поклонников, да и влечёт за собой большую финансовую ответственность».

После концерта самочувствие Марины ухудшилось, певицу экстренно госпитализировали. С 18 июня певица находится в медучреждении с поражением лёгких 40%. Какой процент поражения лёгких на сегодняшний день у артистки — неизвестно.

«Когда Марину госпитализировали, было 40 процентов поражения лёгких. Но с 18 июня прошло много времени, я не знаю, какой у нее процент поражения сегодня», – заключила Богушевская.

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