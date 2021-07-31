Гузеева выступила против естественной красоты

Телеведущая Лариса Гузеева выступила противником новых модных тенденций. В соцсети она заявила, что не понимает, что хорошего для женщины в отказе от косметики и прочих формах ухода за собой.

"Какая-то дурацкая мода, - пишет Гузеева, - на натуральные седые волосы и «натуральную красоту»".

По ее словам, старение, конечно, является неизбежным процессом, но она придерживается мнения о необходимости следить за собой.

"Мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин", - заявила ведущая. И добавила, что если природа чего-то недодала, а возможность это подправить есть, то она не видит причин не пользоваться этими возможностями.

Она отметила, что сама всю жизнь экспериментировала со своей внешностью, и призвала подписчиков подискутировать.

Многие поклонники согласились, отметив, что следует только знать меру и не перестараться с теми же "губами-уточками". Некоторые высказали мнение, что за постулатами о "естественной красоте" некоторые женщины пытаются скрыть свою лень заниматься собой. Были и те, кто отметил, что некоторым дамам очень идет благородная седина - например, главе европейского центробанка Кристин Лагард.

Пару лет назад извечная брюнетка Гузеева внезапно перекрасилась в блондинку. Новый имидж телеведущей оценили не все ее поклонники, и более к этому цвету волос она не возвращалась. При этом Гузеева яростно отбивала все нападки и довольно жестко отвечала критикам ее светлых волос.

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