Джордисон умер «мирно во сне» 26 июля, говорится в заявлении его семьи. Что стало причиной смерти музыканта, не уточняется.
RIP Joey Jordison
1975 - 2021 pic.twitter.com/OOYB93mYaH— SXMLiquidMetal (@SXMLiquidMetal) July 27, 2021
«Те, кто был знаком с Джои, знали его сообразительность, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой», — отмечается в сообщении.
Семья музыканта намерена провести закрытые похороны и попросила СМИ уважать их выбор.
После сообщения о смерти Джордисона обложки в соцсетях и оформление сайта Slipknot поменяли на черный фон.
Группа Slipknot была основана в 1995 году и изначально выступала под названиями Pale Ones и Meld. Джои Джордисон предложил сменить название группы на Slipknot, под которым музыканты получили мировую популярность.
Джордисон был барабанщиком Slipknot на протяжении 18 лет, поучаствовав в записи четырех альбомов группы. В 2013 году музыкант покинул коллектив, объяснив свое решение личными причинами. Позже Джордисон поделился, что у него диагностировано неврологическое заболевание — поперечный миелит.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!