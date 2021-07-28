Важно учиться всю жизнь: точно ли в старшем возрасте сложно влиться в цифровой мир

В группе цифровой грамотности желающих совершенствоваться и получить новые знания немало. Возраст не мешает учиться новому, – убеждены организаторы проекта "Литва-онлайн", поэтому их бесплатные курсы посещает не только молодежь, работающие люди старшего возраста, но и пенсионеры.

Один из координаторов проекта "Литва-онлайн" Арминас Ракаускас сказал, что молодежи всегда легче нога в ногу идти с быстро изменяющимся миром цифровых технологий, молодые люди быстрее перенимают новые технологии, но возраст не мешает учиться новому и людям старшего поколения.

"Конечно, учиться новому старшему поколению сложнее, но все возможно. Если взглянуть на пользователей интернета, то мы увидим, что сейчас их число растет за счет людей старшего поколения. Это значит, что молодежь почти 100% пользуется новыми технологиями, но от нее стараются не отставать и люди старшего поколения", – сказал Ракаускас.

За последние несколько лет масштабы использования средств цифровой связи среди людей старшего возраста выросли почти в три раза. Согласно данным Департамента статистики за 2020 г., в группе 65-74 лет интернетом пользуются почти 46% человек. Таких результатов несомненно помог добиться проект "Литва-онлайн", цель которого не только помочь в освоении новых технологий, но и показать, как цифровая грамотность может облегчить жизнь.

"Благодаря современным технологиям можно быстро и удобно оплатить услуги, зарегистрироваться к врачу, заказать еду на дом, общаться с близкими с помощью современных средств связи. Наконец – читать новости в интернете, узнавать о самых актуальных и новых событиях в Литве и в мире. Поэтому все курсы ориентированы на практические ситуации, которые принесут пользу человеку старшего возраста, – сказал Ракаускас и заметил, что на курсы записаться могут все желающие. – Часть желающих приходит на курсы с нулевым багажом знаний, специалисты индивидуально консультируют жителей по вопросу пользования смартфоном, планшетом или компьютером, отвечают на возникшие вопросы. Во время курсов людей учат безопасному пользованию новейшими технологиями, им объясняют, как распознать надежную информацию, какие источники, сайты лучше избегать, чтобы не попасть на крючок мошенников".

Учиться – легко, спрашивать – не стыдно

Как заметила работающая над проектом член правления ассоциации "Окно в будущее" Лорета Крижинаускене, о важности учебы на протяжении всей жизни в последнее время говорят немало. Сейчас все меняется очень быстро, технологии быстро обновляются, поэтому надо инвестировать в свои знания и постоянное совершенствование.

"Еще перед стартом проекта "Литва-онлайн" мы примерно подсчитали, сколько интересантов у нас будет, но до конца проекта еще есть время, а это количество уже превышено. Мы рады активности участников и видим, что люди старшего возраста очень любознательны и находчивы. В интернете каждый может найти интересную деятельность, которая придется ему по душе. Этому мы и учим во время занятий. Это прекрасная возможность, которую предоставляет наше государство и структурные фонды", – сказала Крижинаускене.

До сих пор, по ее словам, самыми активными были жители Игналинского, Укмергского, Радвилишкского, Пагегяйского и Скуодасского районов, но и активность жителей других муниципалитетов радует. Больше всего желающих углубить знания в сфере цифровых технологий было в группе людей старшего возраста: 72% участников проекта были жители старше 51 года, 42% из них – пенсионного возраста.

Бесплатные курсы цифровой грамотности для начинающих до сентября еще проходят в библиотеках всей Литвы. Зарегистрироваться можно по номеру 862020691, по эл. почте mokymai@vipt.lt, подробности можно найти на сайте www.prisijungusi.lt.

После окончания проекта для удобства пользователей сайт останется. На нем можно будет найти 30 программ для самостоятельного обучения, ценную информацию, которая поможет найти ознакомиться с услугами в интернете, приложения для смартфонов и т.д.

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