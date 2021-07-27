Психолог о работниках старшего возраста: проблема – не возраст, а отсутствие навыков

Европейское общество, а с ним и литовское - быстро стареет. В нашей стране собрано немного данных о переменах в жизни людей старшего возраста. Однако последнее исследование показало, что в Литве жители 50 лет и старше одни из самых недовольных жизнью в своей возрастной группе во всей Европе. Как улучшить жизнь и психологическое состояние в старшем возрасте, об этом речь шла на встрече с психологом Моникой Кузминскайте.

Путь к счастливой жизни – осмысленная деятельность

Данные одного из важнейших исследований старения в мире заставляют задуматься: жители Литвы 50 лет и старше больше других в Европе недовольны своей жизнью.

Психолог Моника Кузминскайте уверяет, чем-то одним это не объяснить, поскольку влияние на самочувствие в старшем возрасте оказывают очень разные факторы. У одних появляются проблемы со здоровьем, разные хронические заболевания, другим приходится решать финансовые проблемы. Ситуацию не облегчает и ускорение темпа жизни: постоянно совершенствуются новые технологии, обилие информации - все это не дает расслабиться и заставляет бежать за временем, а отстающие остаются на обочине.

"Для хорошего самочувствия нужна возможность заниматься осмысленной деятельностью. Если человек встает с утра и не знает, что он может сделать для себя, а главное - для других, то жить спокойно и счастливо ему будет сложно и даже невозможно, – отмечает психолог. – Нередко возможность людей старшего возраста работать на значимой и интересной работе ограничивает неспособность пользоваться разными технологиями, незнание языков. Однако все эти барьеры можно преодолеть, поэтому возраст не должен становится препятствием для учебы, самосовершенствования и приобретения новых навыков".

Мешает нехватка знаний и стереотипы

Нередко люди старшего возраста сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей – не все позитивно относятся к работникам старшего возраста, все еще живы стереотипы, будто взрослые люди не столь восприимчивы, менее активны, им не хватает навыков. С другой стороны, самим работникам старшего возраста также не хватает уверенности в себе, иногда и желания совершенствоваться, оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Как справиться с эмоциональным состоянием и что делать, если нехватка уверенности в своих силах мешает в профессиональной жизни?

"В таком случае надо понять, что проблема - не возраст, ведь есть много опытных работников, которые и в почтенном возрасте отлично справляются со своими обязанностями. Надо выяснить, что мешает выполнить работу и получить необходимые навыки, – сказала Кузминскайте. – Несмотря на то, что с возрастом учиться бывает сложнее, сами способности к обучению остаются активными до старости. В первую очередь надо избавиться от неверных убеждений, будто уже поздно что-то делать. Надо ясно себе сказать, каких способностей вам не хватает и немедленно начать учиться".

По словам психолога, учеба в течение всей жизни - это неотъемлемая часть нашей жизни, обучение не заканчивается с окончанием школы или вуза. В современном мире технологий постоянное совершенствование и обучение становятся неизбежностью.

"Многому вы учитесь, даже не задумываясь. Например, с появлением смартфонов или платежных карт мы научились ими пользоваться. Поэтому для начала надо не ставить на себе крест, надо довериться своим умственным способностям и мозгам, которые и сделают всю работу. Просто не надо им мешать различными предрассудками и установками будто вы уже ничего не можете", – советует психолог.

Учиться – легко, спрашивать – нестыдно

Проведенное в 2020 г. правительственным центром стратегического анализа (STRATA) исследование показало, что в Литве слабая культура обучения в течение всей жизни, а постоянное обучение не стало нормой в обществе. Эту ситуацию надо менять путем разных инициатив, одна из них - удаленные бесплатные курсы в рамках проекта "Литва-онлайн".

Одна из участниц проекта – Кристина Ляуданскене из Вилкавишкиса – воспользовалась возможностью бесплатно усовершенствовать свои знания в сфере цифровых технологий. Она уверяет, что это не только придало ей уверенности в себе, но и помогло найти работу.

"Консультант Службы занятости предложила мне бесплатные курсы цифровой грамотности продвинутого уровня, я всегда была за учебу, поэтому решила попробовать и углубить свои знания, – сказал Кристина. – Я начала с курса инновационной самопрезентации, потом получала знания в других сферах: училась пользоваться калькуляторами, разными приложениями, размещать информацию на слайдах, готовить презентации".

Собеседница уверяет: совершенствование знаний стало поводом к достижению поставленных целей и помогло найти желаемую работу.

"Как сказал мой нынешний руководитель, мое резюме и мотивационное письмо были особенными, поэтому я уверена – за возможность работать на новом месте я на 50% могу быть благодарна полученным во время обучения знаниям, – сказал Кристина и отметила, что современные люди старшего возраста не сидят на месте, охотно учатся и совершенствуются. – Приятно видеть, что примерно половина моих знакомых инвестируют в себя и постоянно углубляют знания, несмотря на возраст. Особенно радует, что люди даже почтенного возраста активны на занятиях, много читают и учатся, чтобы быть свободными и независимыми, чтобы научиться самостоятельно оплачивать счета и обналичивать деньги в банкомате. Я уверена - учиться никогда не поздно, и мы должны это делать на протяжении всей жизни".

Желающих углубить свои знания в сфере цифровой грамотности мы приглашаем участвовать в бесплатных курсах программы "Литва-онлайн". Записаться на них можно двумя способами: выбрать из более 50 тем самостоятельного обучения или зарегистрироваться на курсы, которые проводят в библиотеках. Всего в таких бесплатных курсах участвовали более 102 000 жителей Литвы разного возраста.

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