Николай Басков напугал поклонников болезненным видом

Николай Басков всегда появляется на публике в своих лучших нарядах, с идеальной укладкой и макияжем — как и подобает золотому голосу России. Но на днях случилось то, чего никак не ожидали поклонники исполнителя хита “Шарманка”. Сергей Лазарев показал знаменитого артиста и народ ахнул. Фанаты заявили, что не узнали натурального блондина — так сильно он изменился — пугает “КП”.

Николай Басков не на шутку встревожил поклонников. Последние кадры, на которых случайно оказался запечатлен артист, шокировали его преданных фанатов.

Сергей Лазарев показал своего коллегу в повседневной жизни. Певец одет в белую футболку, джинсовую куртку и черную кепку. Он гладко выбрит, но выглядит немного опухшим. Возможно, Николай еще не отошел от болезни.

В Беларуси у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Состояние Баскова резко ухудшилось. Объясниться с поклонниками он поспешил в соцсетях. В блоге Николай сообщил, что чувствует себя плохо. “К моему большому сожалению, я не смогу выступить в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!“ — написал тогда артист.

К болезни звезды российской эстрады фанаты отнеслись не просто с пониманием. Многие стали молиться за кумира и продолжают это делать и сейчас, увидев кадры с изменившимся любимцем публики.

В фанатских пабликах все неравнодушные пишут: “Дай Бог здоровья Николаю”, “Спаси, Господи. Здоровья Вам”, “Коленька, солнышко вы наше. Мы с вами, скорейшего вам выздоровления”, “Опухший какой, видимо, от лекарств”, “Берегите себя и Ваш уникальный голос, здоровья Вам крепкого”, “Коленька! Дорогой! Выздоравливайте скорее, пожалуйста! Мы очень за Вас переживаем, Вы так напугали нас!”, “Очень любим Вас и очень волнуемся за Вас!”.

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