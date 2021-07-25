Умер один из основателей групп “Ласковый май” и “Руки вверх!”

Андрей Разин сообщил трагическую новость — не стало Алексея Мускатина. Мужчина скончался в возрасте 59 лет, — пишет “СтарХит”. Причина смерти пока не называется, однако, по словам звезды, продюсер в последнее время страдал от недуга.

Андрей Разин рассказал о смерти продюсера в личном блоге: «Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Леша Мускатин. Благодаря Леше, который привел меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором».

Продюсер не стал называть причину трагедии, однако добавил, что Мускатина давно подводило здоровье. «Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Леша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное», — заключил Разин.

Алексей Мускатин был одним из первых продюсеров в российском шоу-бизнесе. Он сотрудничал со многими популярными группами, такими как «Руки вверх!», «Кар-Мэн», работал с Ириной Салтыковой, Сергеем Челобановым и другими.

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