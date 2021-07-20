Актер Дмитрий Дюжев рассказал о потере своей семьи

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал, как потерял всех близких. 12-летняя сестра артиста, Анастасия, скончалась в конце 90-х от рака крови (лейкемии). Уход из жизни дочери не смог пережить отец Дмитрия, который винил в случившемся себя. А следом за ним умерла и мама актера. Со времени трагедии прошло уже много лет, но Дмитрий до сих пор вспоминает о тех событиях со слезами на глазах.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Дюжев рассказал, что побрился налысо после смерти сестры. В тот момент ему казалось, что «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Как признался 43-летний артист, от сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи, и он даже не мог повернуть голову.

После смерти дочери отец Дмитрия начал заливать горе спиртными напитками и вскоре совершил суицид. Мать Дюжева не вынесла утраты и тоже ушла из жизни: у нее не выдержало сердце.

Звезда сериала «Бригада» рассказал, что в то нелегкое время нашел утешение в религии. Актер вспомнил, что после того, как отец самовольно ушел из жизни, он даже хотел уйти в монастырь, чтобы отмолить его душу после самоубийства.

Когда Дмитрий потерял семью, его родственники стали говорить про злой рок, а люди предрекали ему смерть и советовали беречь себя и готовиться. Дюжев воспринял это как знак того, что нужно еще многое успеть.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!