Психология серебряного возраста: чего не хватает пожилым людям для хорошей жизни в нашей стране

Факт: Европа стареет, и Литва не является исключением, поэтому мы должны стараться как можно дольше оставаться активными в общественной жизни и на рынке труда, несмотря на свой возраст. Как сейчас чувствуют пожилые люди в нашей стране, чего им не хватает, и чем может помочь психология серебряного возраста, эти вопросы обсуждались с доцентом Института психологии Вильнюсского университета Антанасом Кайрисом и медицинским психологом Юстиной Белявичене.

В 2019 г. служба статистики ЕС Eurostat в специальном издании "Стареющая Европа" сообщила, что в 2018 г. жители 65 лет и старше составляли почти 1/5 часть жителей ЕС. Согласно прогнозам, в 2050 г. количество жителей такого возраста увеличится до 1/3.

Статистика заставила взглянуть правде в глаза: общество быстро стареет, и к этому неизбежно придется приспосабливаться. Это означает, что вместо того, чтобы закрывать перед пожилыми людьми все двери, надо прилагать усилия для того, чтобы они как можно дольше оставались активными в общественной жизни и на рынке труда.

Так родилась идея серебряной экономики – создание продуктов, услуг и средств, приспособленных для быстро стареющего общества. Однако только этого мало – важно понять, что чувствуют люди старшего возраста, осознать, чего им не хватает, чтобы чувствовать себя полноценными членами общества, не утратить желания активно участвовать в рынке труда и в пожилом возрасте. Иными словами, серебряная экономика действенна тогда, когда развивают психологию серебряного возраста.

"Серебряная экономика – как можно более разнообразные услуги и продукты для людей старшего возраста, а психологию серебряного возраста я охарактеризовал бы как психологические исследования, направленные на осознание благосостояния людей старшего возраста и их когнитивную функциональность, множество других моментов, плюс психологические средства и услуги, которые могли бы улучшить жизнь людей старшего возраста", – сказал Кайрис.

Литовское общество – не исключение: оно одно из самых быстро стареющих в Евросоюзе, и, как показывают исследования и практика специалистов в сфере психологии, сталкивается со множеством проблем, преодолеть которые помогло бы развитие психологии серебряного возраста.

Люди старшего возраста не удовлетворены своей жизнью

Не так давно Литву подключили к исследованию SHARE – одному из важнейших исследований старения во всем мире. В ходе этого исследования, которое проводится с 2004 г., наблюдают за лицами старше 50 лет в 27 странах Европы и Израиле. С начала исследования уже протестировали 140 000 человек. Исследование последовательное – с теми же людьми беседуют каждых два года, – поэтому можно не только фиксировать ситуацию в определенный момент, но и перемены через два года. На сегодняшний день провели 8 волн исследования, готовятся к 9-й.

Литва подключилась к исследованию на 7-й волне, поэтому данных пока собрано сравнительно немного, однако они вызывают беспокойство: наши жители 50 лет и старше самые недовольные жизнью из пожилых жителей всей Европы. Их показатель неудовлетворенности жизнью на 1 балл ниже среднего по ЕС и на 2 балла ниже, чем у датчан, которые больше других европейцев довольны жизнью. Хуже литовцев себя чувствуют только болгары. В чем причина, и почему исследуют людей старше 50 лет – ведь такие люди еще полны энергии и идей?

"Чтобы понять процессы старения, надо следить за более молодыми людьми, – пояснил Кайрис, который с коллегами координирует исследование SHARE в Литве. – Что касается причин, то они могут быть самыми разными. Например, культурные моменты – литовцы в принципе могут быть больше склонны жаловаться. Если смотреть дальше, то исследование показывает множество аспектов. Литовцы сравнительно меньше участвуют в волонтерской деятельности, у нас нет таких традиций. Литовцы по сравнению с жителями самых счастливых стран, получают намного меньше социальных услуг, т.е. у нас не развита сфера социальных услуг. Литовцы хотят как можно скорее уйти с работы на пенсию. Можно предположить, что это от того, что пожилым людям на работе сложно приспособиться. Какую сферу не возьмешь, везде есть вызовы, преодолев которые, мы сделали бы шаг вперед и улучшили бы жизнь пожилых людей в Литве", – сказал Кайрис.

Люди старшего возраста сталкиваются с большим психологическим давлением

Радует, что в Литве все больше компаний и организаций создают условия для того, чтобы люди старшего возраста оставались полноценными участниками рынка труда. К сожалению, все еще достаточно часто не только люди пенсионного возраста, но и люди старше 50 лет испытывают психологическое давление, им говорят, что они "слишком стары" – не могут приспособиться к быстрому темпу работы, изучить новые технологии, влиться в коллектив. Иногда даже их профессиональный опыт становится помехой при поиске работы.

"Да, и это еще одна тема, на которую надо говорить. В последнее время мы много говорим о разных формах дискриминации – по сексуальной ориентации, полу, национальности, расе. Но забываем о дискриминации по возрасту. Смело могу утверждать, что это огромная проблема в нашем обществе. И с ней сталкиваются люди разного возраста. Например, 50-летний, который ищет работу. О людях пенсионного возраста я вообще не говорю – их оценивают как ничего не могущих сделать, их представляют только в очереди за лекарствами и с жалобами на жизнь. Взгляните на коммерческую рекламу – чаще всего там такие персонажи и используются. И, что хуже всего, это не только мнение других людей – мы сами берем на вооружение такие стереотипы, принимаем их и начинаем себя так характеризовать", – сказал Кайрис.

С ним согласна и медицинский психолог Юстина Белявичене, работающая в одном из отделений паллиативного ухода. По ее словам, психологическое давление чувствуется и снаружи, и изнутри. Печально, но в обществе бытует стереотип пожилого человека как злого, недовольного, ненужного, который только жалуется на небольшой размер пенсии. Это вызывает психологическое давление и желание отмежеваться от общества. Кроме того, чувствуется и внутреннее давление – мало кто может спокойно принять изменение своей внешности, ухудшение здоровья, замедление темпа жизни. Тогда человек "устанавливает для себя планку" не отставать от молодых, стремится заниматься тем, чем занимался в молодости.

Или наоборот, не выдержав психологического давления, перестает ценить себя, списывает себя раньше времени."Не у всех, но у многих людей старшего возраста, самооценка занижена, они не уверены в себе. Человек неизбежно сравнивает себя с тем, каким он был в молодости. Тогда наступает разочарование: "В молодости я столько всего знал, столько делал, столько работал! А сейчас ничего не могу, я ни на что не годен, только сижу дни напролет..." Уверенность в себе подкашивают и окружающие – своим открытым выражением недовольства, ограничивая самостоятельность, призывая к излишнему порядку", – сказала Белявичене.

Значение труда для самочувствия и хорошей самооценки

В Европе уйти с работы, когда появится такая возможность, хотели бы в среднем 46,6% людей, но, например, в Швейцарии уйти с работы, достигнув пенсионного возраста, хотела бы лишь 1/4 жителей. В Литве же все наоборот, уйти с работы как можно скорее хотели бы 67,4% людей 50 лет и старше.

По этому показателю Литву опережает только Венгрия – там на пенсию как можно скорее хотели бы уйти 3/4 жителей. Власти связывают достойную старость в первую очередь с финансовым положением, поэтому постоянно ищут ресурсы для повышения пенсий. Но на сколько на самом деле это влияет на удовлетворенностью жизнью и хорошее самочувствие?

"Если тебе не хватает средств на самое необходимое, о каком благосостоянии и удовлетворении жизнью может идти речь, – согласен Кайрис. – Люди приспосабливаются к разным ситуациям, но, очевидно, мы не можем говорить о полноценной удовлетворенности, если человек находится у черты бедности или за ней".

С другой стороны, вряд ли деньги смогут решить вопрос одиночества, восстановить уверенность в себе. Человеку важно чувствовать себя нужным. Вместо того, чтобы сидеть дни напролет в одиночестве и думать, что "мое время прошло", лучше участвовать в общественной жизни.

"Больше всего самооценку снижает неверие в то, что ты нужная и ценная часть общества", – уверена Белявичене.

Эксперты говорят, что один из способов сохранить самооценку – оставаться активным участником рынка труда, а для этого надо постоянно учиться, пользоваться цифровыми технологиями, сохранять любознательность на протяжении всей жизни.

"На самом деле работа - не только источник дохода, но и часть нашей идентичности, – сказал Кайрис. – Мы часто осознаем себя как представителей определенных профессий, работа - место нашей самореализации. Если на работе я могу полноценно функционировать, если она приспособлена к моему возрасту (более гибкий график, эргономичное окружение и т.д.), если я не сталкиваюсь с негативом, например, дискриминацией по возрасту, тогда работа в старшем возрасте может быть отличным продолжением моей карьеры. Я работаю не потому, что мне нужно выжить любой ценой, а потому, что могу и хочу работать. В данном случае это может оказать положительное влияние на мое самочувствие".

Но не надо забывать, что не только работодатель должен стараться ради работников старшего возраста – и работник должен прилагать усилия, чтобы приносить пользу в современном трудовом процессе, иными словами, он должен постоянно совершенствоваться, обновлять свои знания. Только так он может остаться на рынке труда и в старшем возрасте. К сожалению, исследования показали, что в нашей стране постоянная учеба пока не стала общественной нормой.

Эту ситуацию пытаются изменить с помощью разных инициатив – например, удаленные курсы цифровой грамотности в рамках проекта "Литва онлайн". Одна из целей инициаторов – показать людям, что неважно сколько вам лет, благодаря постоянному совершенствованию цифровых навыков вы можете остаться на рынке труда.

Как помочь пожилым людям лучше себя чувствовать в обществе?

"В одиночку выбраться из мрачных мыслей может быть сложно. Пожилому человеку не утратить уверенность в себе могут помочь близкие и окружающие, – сказала Белявичене. – Лучшее, что мы можем сделать, – искренне быть рядом, когда это нужно. Даже не столь важно быть рядом физически, главное - поддерживать психологически. Выслушайте, дайте поделиться воспоминаниями, радостями, горем и страхами. Дайте совет, не пытайтесь уговаривать, не давите. Мягкой поддержкой подтолкните к участию в новой деятельности, предложенным возможностям занятости.

"Всегда хотелось бы, чтобы проблемам пожилых людей уделяли больше внимания. Когда речь идет о стареющем обществе, важно учитывать много аспектов, разных процессов, не все мы их до конца осознаем. Еще один момент – мы не уделяем им достаточно внимания, не пытаемся их решать и как-то ими управлять. Мы должны активнее бороться со стереотипами и дискриминацией", – считает Кайрис.

На вопрос, как еще можно способствовать развитию психологии серебряного возраста, ученый сказал: "Отвечу со своей колокольни. Я считаю, что первый шаг – развитие и расширение разных научных исследований. Особенно тех, которые позволяют нам сравнить ситуацию и понять, чем отличаются жители Литвы от жителей других стран Европы или как меняется жизнь пожилых людей с течением времени, т.е. по мере старения. Именно научные данные позволяют нам лучше понять, какие услуги больше нужны, какие точки влияния самые сильные".

Учиться – легко, спрашивать – не стыдно

Исследование центра стратегического анализа (STRATA), проведенное в 2020 г, показало, что в Литве слаба культура учебы на протяжении всей жизни, а постоянное самосовершенствование не стало нормой в обществе. Эту ситуацию призваны менять разные инициативы, например, удаленные курсы бесплатного проекта "Литва онлайн".

Жителей страны приглашают учиться цифровой грамотности у углублять знания удаленно. Записаться на них можно двумя способами: выбрать из более 50 тем самостоятельного обучения или зарегистрироваться на курсы, которые проводят в библиотеках. Всего в таких бесплатных курсах участвовали более 102 000 жителей Литвы разного возраста.

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