«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени», – сказала Соколова в беседе с телеканалом «Звезда».

Также директор певицы добавила, что восстановление и регенерация тканей займут время, поэтому она призвала поклонников МакSим набраться терпения.

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Ранее духовник певицы МакSим (Марины Максимовой) игумен Лука заявил, что состояние исполнительницы, которая была госпитализирована месяц назад, остается очень тяжелым. Священнослужитель призвал усерднее молиться за выздоровление артистки.

В настоящее время артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к аппаратам, поддерживающим ее жизнь.

Певица последний раз появилась на публике в День России 12 июня, она дала концерт в Казани, хотя уже в тот момент чувствовала себя очень плохо. Спустя несколько дней артистка была госпитализирована.

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