Директор певицы МакSим рассказала о динамике в ее состоянии

Директор российской певицы Марины Максимовой (МакSим) Маргарита Соколова сообщила последние новости о состоянии артистки. Она заявила, что наблюдаются небольшие улучшения, хотя быстрых изменений ждать не стоит.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени», – сказала Соколова в беседе с телеканалом «Звезда».

Также директор певицы добавила, что восстановление и регенерация тканей займут время, поэтому она призвала поклонников МакSим набраться терпения.

Ранее духовник певицы МакSим (Марины Максимовой) игумен Лука заявил, что состояние исполнительницы, которая была госпитализирована месяц назад, остается очень тяжелым. Священнослужитель призвал усерднее молиться за выздоровление артистки.

В настоящее время артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к аппаратам, поддерживающим ее жизнь.

Певица последний раз появилась на публике в День России 12 июня, она дала концерт в Казани, хотя уже в тот момент чувствовала себя очень плохо. Спустя несколько дней артистка была госпитализирована.

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