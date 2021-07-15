Проблема серебряной экономики: потенциальных работников старшего возраста много, но им не хватает цифровых навыков

Нередко отмечают, что люди старше 50 лет попадают в затруднительную ситуацию: вакансий предлагают много, но достаточно ли на рынке труда места для людей старшего возраста?

Время вспомнить серебряную экономику

В последние несколько десятилетий количество жителей старшего возраста в литовском обществе удвоилось, поэтому все чаще поднимают вопросы, как преодолеть вызовы, с которыми сталкивается стареющее общество. Одна из таких проблем – место людей старшего возраста на рынке труда.

Специалисты обращают внимание: в Литве мало говорят о серебряной экономике. Все еще бытует мнение, что человек старшего возраста – это обуза, а не полноценный создатель ВВП в государстве, но, по замечанию партнера "Фонда ангелов бизнеса" Арвидаса Струмскиса, нынешнюю ситуацию с точки зрения серебряной экономики не стоит оценивать только отрицательно.

"Исторически все сложилось так, что в течение длительного времени мы мало внимания уделяли людям старшего возраста, которым больше 50 лет, но это можно объяснить тем, что наша страна достаточно молодая. После Второй мировой войны, когда Европа начала восстанавливаться, молодых людей побуждали к потреблению. А о серебряном направлении экономики подзабыли, к нему вернулись только позже. Общество начало стареть, поэтому серебряная экономика стала актуальнее", – сказал специалист.

Есть ли на рынке труда место для людей старшего возраста?

"Потенциал людей старшего возраста на рынке труда в Литве недостаточно использован", – констатировала Аудроне Киселене, заместитель директора Фонда социальных инноваций. Нередко можно заметить и признаки дискриминации со стороны работодателей: они отрицательно настроены, сомневаются в том, что люди старшего возраста могут адаптироваться, недооценивают возможный потенциал, накопленный опыт работников.

"В данном случае подходим и к вопросу информационных технологий, с которыми "дружат" не все люди старшего возраста. Потребности рынка труда развиваются и меняются очень быстро, однако работники не всегда за этим поспевают. Нельзя сказать, что отрицательное отношение к людям старшего возраста обусловлено толко стереотипами, в этом есть и рациональное зерно – на самом деле не все люди старшего возраста могут приспособиться к изменяющимся условиям, к современным технологиям", – заметила Киселене.

Нельзя опровергнуть факт, что людям этой возрастной группы сложнее найти работу. Нередко и рабочие места образованных, квалифицированных и опытных специалистов занимают более молодые участники рынка.

По словам Струмскиса, это последствие экономической культуры последних 50-60 лет.

"Большая часть жителей старшего возраста сами уже не стремятся делать карьеру, поскольку кое-чего уже добились. Они хотят заниматься чем-то другим, поэтому я вижу это как возможность для бизнеса. Наш фонд инвестировал в несколько компаний, которые развивают люди старшего возраста с менталитетом молодых людей. Согласно статистике, компании, созданные людьми старшего возраста, в 3-4 раза эффективнее", – сказал Струмскис.

Если говорить о конкуренции между старшим поколением и молодыми участниками рынка, то нередко упоминают следующие достоинства последних – больше ловкости, желание эффективно и быстро работать, более высокая обучаемость. Но незаслуженно забывают о достоинствах людей старшего возраста.

"Люди старшего возраста – это постсоветское поколение, которое пережило высокую безработицу. В то время каждый должен был цепляться за работу, это воспитало хорошее чувство ответственности. У людей старшего возраста есть полезный опыт, определенные навыки. Особенно, когда речь идет о работниках более высокой квалификации, – заметила Киселене и призвала обратить внимание на успешный опыт других стран. – То, что продуктивность людей старшего возраста постепенно снижается, не повод для отказа от таких работников. Например, в Финляндии стараются как можно дольше сохранить человека активным, вовлеченным в работу. Ищут решения, приемлемые для обеих сторон. Быть может, человек старшего возраста может работать не полный рабочий день, заниматься менторской деятельностью и передавать свои знания младшему поколению. Хочется пожелать работодателям расширять свои взгляды, учитывать не только свои потребности, но и потребности работников", – сказала специалист.

Учиться надо на протяжении всей жизни

Мнение о том, что люди старшего возраста уже не могут менять что-то в своей карьере или искать новые возможности, живуче не только среди работодателей, но и среди людей, ищущих работу. Последние часто не склонны рисковать, искать новые возможности. Люди недостаточно инвестируют в развитие личных навыков, постоянное обучение. Как заметил Струмскис, учеба - это не только школа и университет, учиться надо всю жизнь.

"В принципе, к старости надо готовиться с 18 лет. С другой стороны – какой 18-летний в здравом уме начнет к этому готовиться, ведь в таком возрасте все считают себя "бессмертными". Единственный совет – учиться, но и это надо уметь делать. Теоретически мы часто говорим, как важно учиться всю жизнь, ко как это воплотить в реальность, у нас нет таких навыков. В принципе у нас пока нет навыков регулярного обновления, а это проблема, которую надо начать решать еще в школе, в университете, – сказал Струмскис. – Часто выпускники выходят на рынок труда, думая, что все уже знают, учиться им уже не надо. Даже вузы не прививают такое представление, что через несколько лет мы утрачиваем свою компетентность. Ведь и телефоны мы меняем каждые несколько лет, знания, технологии постоянно обновляются. То, что было 5 лет назад - неликвидно".

Бесплатные курсы цифровой грамотности для всех

В 2020 г. правительственный центр стратегического анализа провел исследование, которое показало, что в Литве культура учебы на протяжении всей жизни пока не стала нормой. Для изменения ситуации в стране запустили несколько инициатив, например, удаленные курсы в рамках проекта "Литва онлайн".

Жителей страны приглашают на удаленные курсы цифровой грамотности. Записаться на них можно двумя способами: выбрать из более 50 тем самостоятельного обучения или зарегистрироваться на курсы, которые проводят в библиотеках. Всего в таких бесплатных курсах участвовали более 102 000 жителей Литвы разного возраста.

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