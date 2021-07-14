Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин, передает РИА "Новости".

"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.

По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.

Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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