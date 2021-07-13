Медцентр "Новое зрение" предлагает лазерную коррекцию зрения по приемлемой и доступной цене Врач Повилас Стирбис - о преимуществах и объективности

Зрение – это самое важное из чувств, данных человеку от природы. С его помощью люди получают порядка 80% всей информации, поступающей извне. Смотреть на мир и видеть его красоту - большое счастье. Сложно себе представить полноту человеческой жизни без способности видеть и созерцать.

Иногда наступает переломный момент в жизни, когда, читая любимую книгу, стоя у прилавка магазина, замечаешь, что не способен прочитать нужную строку, банально рассмотреть цену на ценнике, безопасно управлять автомобилем из-за ухудшенного зрения. Любой человек инстинктивно понимает, что так быть не должно. Какое-то время мы пытаемся решить эту проблему при помощи очков или контактных линз. К сожалению, очки имеют свойства ломаться или теряться, их стекла постоянно норовят запотеть в самый неподходящий момент. Да и контактные линзы требуют постоянного и тщательного ухода.

Klinikos "Naujas regėjimas" gydytojas oftalmologas P.Stirbys Foto: Autorių nuotr.

Что же может предложить современный медицинский центр для человека, который хочет хорошо видеть без очков и контактных линз? Существует ряд способов улучшения зрения, которые позволят удовлетворить запросы практически при любой степени аномалии рефракции. Наиболее простым и, в тоже время, наиболее современным методом по праву считается лазерная коррекция.

Klinika "Naujas regėjimas" Foto: Autorių nuotr.

Для определения максимально эффективного метода улучшения зрения следует учитывать состояние и многие параметры глаза. Современные диагностические системы позволяют досконально и точно изучить все особенности глаза. Высококвалифицированные специалисты на основании данных исследований смогут подобрать правильный индивидуальный метод улучшения зрения для каждого пациента. Спустя некоторое время после обследования буквально за пару минут пребывания в операционной, врачи сотворят маленькое чудо – качество и острота зрение улучшатся.

Проснувшись утром, уже не нужно будет искать очки, не нужно вставлять контактные линзы. Ведь просто можно встать с кровати и начать новый день с новым зрением!

Klinika „Naujas regėjimas“

Времена недоступности лазерной коррекции по ценовому уровню давно в прошлом. Стоимость лазерной коррекции уже сравнима со стоимостью относительно непродолжительного периода ношения контактных линз и даже очков. Возможно, наступило время задуматься над этим прямо сейчас?

Приятная новость для наших пациентов-предложение новых достижений в лазерной коррекции зрения по старой цене.

Klinika „Naujas regėjimas“

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