Татьяна Буланова завязала роман со спортсменом, который ей в сыновья годится

В личной жизни культовой певицы 90-х Татьяны Булановой большие изменения. После драматичного брака с футболистом Владиславом Радимовым и нескольких несерьезных романов у артистки, похоже, появился новый избранник. В распоряжение Super попали фото и видео, снятые друзьями звезды: на них она запечатлена в обнимку с мужчиной, пара целуется под одобрительные возгласы друзей, мужчина поднимает 52-летнюю певицу на руки.

Как оказалось, новая романтическая связь Татьяны вновь имеет отношение к спорту. Спутник Булановой — 33-летний тенннисист из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Правда, в последние годы Руднев завязал со спортом и занялся бизнесом.

Как удалось выяснить, встречаются Татьяна и Валерий около года, правда “светить” имя возлюбленного сама Буланова отказывается, в своих интервью упоминая лишь то, что ее новая любовь — “настоящий мужчина”.

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