Перевод денег из Литвы: на что обращать внимание

Для людей, приехавших жить и работать в Литву из-за рубежа, важной является возможность поддерживать связь с близкими на родине и, если нужно, помогать им – прежде всего, финансово. К счастью, сегодня отправить деньги за рубеж не проблема: на рынке работает много сервисов денежных переводов. Но как выбрать лучший?

Удобство. В нашем занятом мире пользование сервисом должно быть удобным. Большое преимущество здесь имеют онлайн-переводы: не нужно никуда идти и тратить время и силы. Понадобятся лишь банковские карта или счет и смартфон. Так, к примеру, работает мобильное приложение KoronaPay, которое позволяет отправлять деньги из Литвы (а также других европейских стран) в десятки государств, в том числе в Беларусь, Казахстан, Россию и Украину. Имея телефон с литовским номером и банковскую карту VISA или Mastercard/Maestro, вы сможете легко перевести евро, а ваш адресат, допустим, в Беларуси – получить те же евро, доллары США или рубли наличными или зачислив их себе на карту. Для России и Украины KoronaPay также дает возможность сделать перевод денежных средств напрямую на карту получателя.

Скорость. Отправка денег по интернету – это очень быстро. В приложении KoronaPay весь процесс занимает буквально пару минут. Более того, система обрабатывает все переводы моментально, а значит, в большинстве случаев деньги сразу доступны к получению.

Безопасность. Любые финансовые операции онлайн сегодня требуют максимального уровня защиты. Например, KoronaPay работает только с защищенными картами и использует многофакторную аутентификацию (все операции должны быть дополнительно подтверждены пользователем), позволяя безопасно переводить деньги за рубеж.

Выгода. Выбирая, каким сервисом воспользоваться, нужно все хорошо посчитать. Обратить внимание следует прежде всего на комиссию системы и на курс конвертации валют – причем на оба эти параметра сразу. Некоторые сервисы, например, заявляют о нулевой комиссии, но при этом устанавливают невыгодный курс. Другие, наоборот, конвертируют перевод по хорошему курсу, но комиссию берут немаленькую. При этом KoronaPay не только предоставляет возможность перевести деньги без комиссии, но и применяет максимально выгодный для пользователя курс конвертации (в этом можно легко убедиться, сравнив курс KoronaPay с другими сервисами). В результате, если вы отправляете 200 евро, ваш адресат в России (Украине, Беларуси и др.) получит ровно 200 евро либо эквивалентную сумму в другой валюте за вычетом минимальной курсовой наценки.

Как видите, серьезно подойдя к выбору сервиса денежных переводов, можно сэкономить время, силы и, главное, деньги!

Узнайте больше на сайте KoronaPay.com

Услуга предоставляется KoronaPay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным Банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. Полные условия обслуживания на сайте koronapay.com

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