ФОТО | Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей Безруков сейчас находится в Сочи, где работает над новыми кинопроектом. В перерывах между съемками он показал супругу Анну Матисон. В кадре женщина позирует с огромным животом, — подмечает “КП”.

Сергей Безруков вот уже пять лет женат на Анне Матисон. К тому времени звезда сериалов “Бригада” и “Обитель” уже был счастливым отцом двоих внебрачных детей — дочери Александры (2008) и сына Ивана (2011) от петербургской актрисы Кристины Смирновой. Примечательно, что старшие дети актера родились еще в тот момент, когда он состоял в браке с Ириной Безруковой. В июле 2016 года у Сергея и Анны родилась дочь Мария, а в мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка. В ноябре на свет появился их сын Степан. И вот опять!

“Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино”, — написал 47-летний актер. Чтобы подчеркнуть факт скорого прибавления в семье, артист положил руку на заметно округлившийся живот своей супруги. В описании фото он, правда, никаких заявлений на тему предстоящего отцовства делать не стал.

В комментариях тут же принялись поздравлять звезд. “Как я рада за вас, поправляете демографическую ситуацию в стране”, “Сергей, еще ребенок? Когда вы успеваете?”, “Ничего себе! Станет отцом в пятый раз”, “Радость переполняет”, “Красивая вы пара, счастья!”, “Вот это новость”, — пишут фолловеры.

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