"ИВЛ не справляется": певица МакSим оказалась в критическом состоянии

Певица МакSим (Марина Абросимова), ставшая известной на всю Россию благодаря песне «Знаешь ли ты», находится в критическом состоянии, сообщает сайт KP.RU. Недавно она попала в одну из клиник в Москве с подозрением на коронавирус, у нее было зафиксировано 75% поражения легких. Но тест показал отрицательный результат – якобы у артистки нет ковида.

Стоит отметить, что МакSим ранее уже перенесла коронавирус. Что происходит с ней, родственникам не понятно.

Между тем состояние артистки резко ухудшилось. Произошло это два дня назад. Девушка находится в медикаментозной коме уже неделю. Ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. «Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется», — сообщил один из друзей певицы. Отмечается, что ЭКМО представляет собой аппарат инвазивного насыщения крови кислородом, который используют в тяжелых случаях.

МакSим находится в отдельной палате, к которой приставлен пост с медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах.

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