Ефремов попросил смягчить приговор из-за психического расстройства

Защита актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии по делу о ДТП, подала кассационную жалобу на приговор. РЕН ТВ со ссылкой на адвокатов актера сообщает, что в жалобе говорится о психическом расстройстве у Ефремова.

Защита актера просит смягчить Ефремову приговор из-за развившегося у него психического расстройства, а также алкогольной зависимости. Кроме того, юристы отмечают, что у актера на иждивении находятся многие родственники, а его жена, работавшая звукорежиссером, осталась без работы.

Адвокаты также считают, что суд не учел то, что Ефремов занимался благотворительностью, участвовал в общественной жизни и выплатил компенсацию в 4,6 миллиона рублей семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По сведениям Baza, защита актера также попросила еще раз перепроверить, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут во время ДТП.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в июне 2020 года в центре Москвы: машина Ефремова вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов за рулем был в нетрезвом виде.

Актера приговорили к восьми годам колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Позже Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

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