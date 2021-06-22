Лазерная коррекция зрения без осложнений - итог 10 лет работы клиники "Новое зрение" в Вильнюсе

Рассказывает врач-офтальмолог Повилас Стирбис.

В медицинском центре «Новое зрение» разработан комплексный подход предвидения результата коррекции зрения для каждого пациента. Метод Provisum 3D LASIK представляет собой вершину развития рефракционных технологий в части ожидаемых результатов – высокого зрение и безопасности. Технология получила развитие в 2021 году и программное обеспечение номограмм полностью обновлено. Можно говорить о совершенно новой лазерной коррекции, дополняющей работу офтальмолога возможностями искусственного интеллекта.

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Инновационные диагностические методы, в частности оптическая когерентная томография, позволяют сканировать глубокие и ультратонкие структуры глаза, что помогает исключить осложнения со стороны зрительного нерва и сетчатки.

Анализ состояния слоев роговицы при помощи ряда методов, таких, как эндотелиальная ультрабиомикроскопия и Шемпфлюг-сканирование, дополняющие и расширяющие возможности классической кератотопографии, позволяет профилактически предвидеть кератэктазию и принять меры по ее однозначной профилактике.

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При проведении Provisum 3D LASIK лазерной коррекции зрения используется мониторинг с трехмерной визуализации процесса. В основе этого лежит уникальная технология – хирурги медицинского центра «Новое зрение» используют ультрасовременную разработку калифорнийской компании True Vision, аналогов которой в странах Балтии и ближнем зарубежье в сфере рефракционной хирургии не имеется. Инновационный подход позволил радикально увеличить точность вмешательства и комфорт пациента во время операции.

Oftalmologas P. Stirbys

Формирование лоскута роговицы занимает буквально несколько секунд и позволяет сделать это максимально безопасно и эффективно, так как используемое прецизионное операционное оборудование способно учитывать индивидуальные параметры астигматизма в любых его проявлениях.

Лазерная коррекция зрения в медицинском центре «Новое зрение» - это не только надежность, эффективность и безопасность. Это, в том числе и комфорт, – быстрое восстановление и безболезненные операционный и послеоперационный периоды являются результатом найденных оптимальных способов быстрого восстановления и высокого качества зрения наших пациентов.

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