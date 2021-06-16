Адвокат Киркорова решил дойти до ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Литву для певца

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в ответ не решение литовского суда отклонить жалобу российского поп-певца сообщил, что готовится к апелляции, и выразил готовность дойти с данным делом до Европейского суда по правам человека. Об этом пишет Lenta.ru.

Он отметил, что предполагал подобные действия со стороны суда республики. "Желание угодить политикам, обиженным на Россию, оказалось выше принципов независимости суда, и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в песнях Филиппа Киркорова угрозу национальной безопасности. Мы к этому были готовы, особенно после того, как в попытке прикрыть свои действия Сейм Литвы принял задним числом "поправку Киркорова", которая призвана объяснить попадание Филиппа в "черный список", — высказался Добровинский. Он также заявил, что теперь сторона Киркорова готовится к апелляции, и выразил уверенность в том, что решил дойти с данным делом до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В марте текущего года Добровинский оспорил пятилетний запрет певцу на въезд в Литву. Адвокат ранее уже заявлял о том, что его звездный клиент намерен судиться. Он подчеркивал, что политика не должна касаться искусства, культуры, спорта и любви.

14 июня Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.

Суд констатировал, что ДМ принял такое решение, руководствуясь информацией МИД о том, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны. 19 января ДМ по просьбе МИД включил Киркорова в список нежелательных в Литве лиц.

Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Это постановление суда может быть в течение 14 дней обжаловано в Главном административном суде Литвы.

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