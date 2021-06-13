Петросян и Степаненко поделили нажитые полтора миллиарда рублей поровну

Точку в утомительном и очень долгом разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко на 1,5 млрд. рублей попытался поставить в четверг, 10 июня, Хамовнический районный суд. Заседание по разделу недвижимости, картин и тысячи книг началось днем и продолжилось до поздней ночи. Однако уже в начале заседания стало ясно, что каждый из бывших супругов получит ровно половину.

Раздел имущества между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном затянулся на долгих три года. Дело поступило в Хамовнический суд еще в июле 2018 года. Спустя некоторое время раздел имущества был приостановлен и снова продолжился в феврале уже нынешнего года.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин сетовал на то, что почти на каждое заседание их оппоненты приносили новые иски. Из-за того, что аппетиты Елены Степаненко росли, ее адвокаты каждый раз уточняли суммы иска — «то на 5, то на 10, то на 50 миллионов рублей».

В итоге Елена Степаненко претендовала аж на 80 процентов совместно нажитого добра — это книги, картины, элитная недвижимость. Евгений Петросян, у которого подрастает маленький сын, а дома ждет молодая жена, не был готов на такую благотворительность и соглашался поделить все поровну.

В итоге суд честно разделил между бывшими супругами имущество — по 50 процентов каждому. Если с недвижимостью все оказалось просто, то с более мелким скарбом пришлось нелегко. Опись предметов, которые должен был разделить и в итоге разделил суд, составила около тысячи листов. По словам адвоката Сергея Жорина, большую часть описания составляли книги - около 2,5 тысяч штук.

Так, в четверг, 10 июня, около 17.30 судья вышла из совещательной комнаты и начала оглашать решение. Только ближе к 21.00 председательствующая дошла до описи книг, которые всю свою долгую жизнь собирал юморист Петросян. На момент выхода данного материала, судья продолжала читать свое решение.

Любопытно, чем закончилась история с деньгами за обеды, которые в браке с пародисткой съел Евгений Петросян. Напомним, что Елена Степаненко собиралась потребовать с бывшего мужа стоимость обедов за 2016-2017 годы.

- В ее требовании указано, что Петросян питался в то время регулярно, от двух до четырех раз в день, покупал продукты и средства гигиены. Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то на 300. Он тогда часто летал на концерты и гастроли. Все это заботливо подсчитано Степаненко благодаря выпискам со счетов, - ранее признавался журналистам адвокат Сергей Жорин.

Петросян и Степаненко развелись 16 ноября 2018 года после 30 лет брака. После развода супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Сначала экс-супруги согласились поделить все пополам, но неожиданно возникли разногласия, из-за которых процесс длился не один год.

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