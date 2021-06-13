Дочь Юлии Началовой победила в международном музыкальном конкурсе

Дочь певицы Юлии Началовой, 14-летняя Вера Алдонина победила в финале международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал», сообщается на странице в честь ее матери в Instagram. Конкурс прошел в Сочи. Девочка исполнила песню «Run to You». В сети выложено видео ее выступления.

Песня «Run to You» - это Уитни Хьюстон. И стоит признать, что исполнила его Вера просто великолепно.

Подписчики признались, что оказались приятно удивлены, услышав пение Веры. «Верочка поет в живую и без фанеры как все... Голос красивый», «Какая умничка, талантливая девочка», «Талантливая девочка! Как мама её», «Верочка- умница, красавица, талантливая девочка! Успехов тебе больших по жизни», «Мама бы радовалась за такую прелестную доченьку», - пишут в комментариях.

Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, но часто видится и с отцом – знаменитым экс-футболистом сборной России Евгением Алдониным. Напомним, что Юлия Началова умерла в 2019 году на фоне обострения подагры. Алдонин тут же заявил о готовности принять участие в воспитании дочери.

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