Рождение дочки Гарри и Меган приурочили к 100-летию покойного принца Филиппа

У принца Гарри и Меган Маркл в ближайшие дни ожидается прибавление. Пара ждет появления новорожденной дочери уже в четверг, в день, когда исполнилось бы 100 лет принцу Филиппу. Будущие родители думают о том, чтобы назвать малышку в честь покойного герцога Эдинбургского, королевы или принцессы Дианы, сообщают источники.

Согласно сообщениям источников, у живущих в Калифорнии принца Гарри и Меган родится дочь в четверг, 10 июня – аккурат в 100-й день рождения недавно скончавшегося принца Филиппа, пишет Daily Mail.

Будущие родители рассматривают возможность назвать новорожденную дочку в честь покойного герцога, королевы Елизаветы II или принцессы Дианы, сообщает The Sun. Ссылаясь на близких к паре инсайдеров в США, газета заявила, что герцог и герцогиня Сассекские задумались о том, чтобы назвать свою малышку Пип (Филиппа) в честь покойного деда принца Гарри, или Лили – в честь его бабушки, королевы Елизаветы II.

«Ребенок должен родиться в день рождения Филиппа, и было бы очень особенным событием, если бы она родилась именно тогда», – сказал источник газете. – Это и ее имя, Пип, стало бы прекрасным способом отдать дань уважения Филиппу. Гарри обсуждал дату родов и возможные имена со своими близкими друзьями, и теперь они говорят об этом довольно открыто».

Еще одно имя, которое герцог и герцогиня Сассекские рассматривают для своего второго ребенка, – это Диана: в честь покойной матери принца Гарри, принцессы Уэльской.

Между тем, как пишет Daily Mail, Меган и Гарри были понижены в должности на официальном сайте королевской семьи после того, как они оставили свои королевские обязанности и переехали в США.

Герцог и герцогиня Сассекские теперь на сайте помещены ниже принца Эдварда и Софи Уэссекс, а также королевской принцессы и герцога Йоркского.

Зато растущая роль Чарльза, принца Уэльского, как наследника, готовящегося к восшествию на престол, отражается в его собственном продвижении на вершину раздела «Королевская семья» на сайте www.royal.uk.

Несмотря на перестановки, сайт по-прежнему утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские будут «делить свое время» между Великобританией и США. Про герцога и герцогиню Сассекских на сайте написано: «Они продолжают выполнять свой долг перед королевой, Содружеством и их патронажем. Фрогмор-Коттедж в Великобритании остается их семейным домом. Герцогиня продолжит поддерживать ряд благотворительных организаций и организаций, которые отражают вопросы, с которыми она уже давно связана, включая искусство, доступ к образованию, поддержку женщин и защиту животных».

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